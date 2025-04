JD Vance expresa sus condolencias por la muerte del Papa Francisco

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, expresó este lunes sus condolencias por la muerte del Papa Francisco a los 88 años, apenas un día después de su encuentro oficial en el Vaticano.

"Acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que le amaban", dijo en su cuenta en la red social X.

"Me alegró mucho verle ayer, si bien obviamente estaba muy enfermo. Siempre le recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la covid-19. Fue realmente muy bonita. Que Dios dé reposo a su alma", dijo.

Today I met with the Holy Father Pope Francis. I am grateful for his invitation to meet, and I pray for his good health. Happy Easter! pic.twitter.com/SIhU9gYQl2

Vance había publicado horas antes varias fotografías en su cuenta en X junto al Papa Francisco durante su encuentro en el Vaticano. "Le agradezco su invitación para reunirnos y rezo por su salud", dijo, antes de expresar sus deseos para una "feliz Pascua".

It was an honor to meet with Pope Francis, Prime Minister Meloni, and Church officials in Italy this weekend.



Visiting Rome with my family during Holy Week was an incredible experience. pic.twitter.com/pAxKmKxUst — Vice President JD Vance (@VP) April 21, 2025