Trump amenaza a Putin con sanciones tras conversación con Zelenski en el Vaticano

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Este 26 de abril, mediante un mensaje en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió sanciones contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el reciente ataque de Moscú que mató a al menos 12 personas en Ucrania.

El líder de la Casa Blanca lanzó su amenaza poco después de sostener una inusual reunión con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Basílica de San Pedro, al margen del funeral del papa Francisco.

Estados Unidos baraja “sanciones secundarias” contra Rusia por su falta de voluntad para acabar la guerra en Ucrania. Así lo señaló Donald Trump este sábado 26 de abril.

“No había ninguna razón para que Putin estuviera disparando misiles contra zonas, ciudades y pueblos civiles durante los últimos días. Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está usando y hay que tratarlo de otra manera, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡Demasiada gente está muriendo!”, sostuvo el líder de la Casa Blanca mediante su plataforma Truth Social.

Sus palabras llegaron poco después de una inusual reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Basílica de San Pedro, que dejó una icónica imagen en el marco de las ceremonias fúnebres del papa Francisco.

Ambos hablaron durante alrededor de 15 minutos, en el recinto del Vaticano revestido de mármol para intentar revivir los vacilantes esfuerzos para poner fin a la invasión de Rusia a Ucrania.

Las nuevas dudas expresadas por Trump surgen mientras el presidente y sus principales asesores intensifican sus esfuerzos para llegar a un acuerdo al respecto, que parece cada vez más lejano.

Las declaraciones del líder de la Casa Blanca de este sábado contrastan fuertemente con la evaluación positiva que hizo un día antes, cuando aseguró que las dos partes estaban "muy cerca de un acuerdo" después de que su enviado especial, Steve Witkoff, se reuniera con Putin en Moscú el viernes.

Ahora, la amenaza de sanciones de Trump al Kremlin se aparta de su retórica habitual, que ha dirigido las críticas más duras a Zelenski, al tiempo que ha hablado de forma positiva sobre Putin.

¿De qué hablaron Trump y Zelenski durante la inusual reunión en el Vaticano?

En una publicación en la red social Telegram, Zelenski indicó que entre los asuntos que habló con Trump están “la protección de la vida de nuestro pueblo. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz confiable y duradera que evite la reanudación de la guerra”.

Asimismo, el presidente ucraniano señaló que la reunión podría resultar “histórica” si se logra el tipo de paz que espera.

"Fue una buena reunión. En persona, pudimos hablar de muchas cosas. Esperamos que todo lo que se habló tenga éxito (...) Fue una reunión muy simbólica que podría convertirse en histórica si logramos resultados conjuntos. ¡Gracias, presidente Donald Trump!”, escribió.

La reunión en el Vaticano, la primera desde el acalorado encuentro en la Oficina Oval, en Washington, el pasado febrero, se produjo en un momento crítico en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en curso, que Putin ordenó el 24 de febrero de 2022.

Después del funeral del Papa Francisco, Trump abordó el Air Force One y partió de Roma y fue mientras estaba en el aire que publicó el mensaje en sus en redes sociales, con un tono por primera vez duro contra el presidente Putin desde que impulsó las conversaciones.

Un portavoz de la Casa Blanca calificó el encuentro de "muy productivo".

Con información de Reuters y AP