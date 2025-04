Una explosión en puerto iraní de combustible para misiles mata a 14 personas y hiere a unas 750

MUSCAT, Omán (AP).- Una enorme explosión e incendio sacudió este día un puerto en el sur de Irán, supuestamente vinculado con un envío de un ingrediente químico utilizado para fabricar propulsor de misiles, matando a 14 personas e hiriendo a otras 750.

Helicópteros y aviones lanzaron agua desde el aire sobre el incendio voraz durante toda la noche y hasta la mañana del domingo en el puerto de Shahid Rajaei. La explosión ocurrió justo cuando Irán y Estados Unidos se reunían el sábado en Omán para la tercera ronda de negociaciones sobre el rápido avance del programa nuclear de Teherán.

Nadie en Irán sugirió directamente que la explosión se debiera a un atentado. Sin embargo, incluso el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien dirigió las conversaciones, reconoció el miércoles que «nuestros servicios de seguridad están en alerta máxima debido a los casos anteriores de intentos de sabotaje y operaciones de asesinato diseñadas para provocar una respuesta legítima».

Los medios estatales ofrecieron el número de víctimas. Sin embargo, hubo pocos detalles sobre la causa del incendio a las afueras de Bandar Abbas, que, según se informa, provocó la explosión de otros contenedores.

Empresa de seguridad afirma que el puerto recibió un químico para combustible de misiles

El puerto recibió un cargamento de combustible químico para misiles en marzo, según informó la empresa de seguridad privada Ambrey. El combustible forma parte de un envío de perclorato de amonio desde China en dos buques con destino a Irán, del que informó por primera vez el Financial Times en enero. El químico utilizado para fabricar propelente sólido para cohetes se iba a utilizar para reabastecer las reservas de misiles de Irán, que se habían agotado debido a sus ataques directos contra Israel durante la guerra con Hamás en la Franja de Gaza.

“Según se informa, el incendio fue resultado de una manipulación inadecuada de un cargamento de combustible sólido destinado a ser utilizado en misiles balísticos iraníes”, dijo Ambrey.

Los datos de seguimiento de barcos analizados por The Associated Press sitúan a uno de los buques que se cree transportaban la sustancia química en las inmediaciones en marzo, según declaró Ambrey. Irán no ha reconocido haber recibido el cargamento. La misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió a una solicitud de comentarios el sábado.

No está claro por qué Irán no habría trasladado los productos químicos del puerto, en particular tras la explosión del puerto de Beirut en 2020. Dicha explosión, causada por la ignición de cientos de toneladas de nitrato de amonio altamente explosivo, mató a más de 200 personas e hirió a más de 6.000. Sin embargo, Israel sí atacó emplazamientos de misiles iraníes, donde Teherán utiliza mezcladores industriales para crear combustible sólido.

Las imágenes en redes sociales de la explosión del sábado en Shahid Rajaei mostraron una columna de humo rojizo que se elevaba del incendio justo antes de la detonación. Esto sugiere que un compuesto químico estuvo involucrado en la explosión, al igual que en la de Beirut.

¡Retrocedan, retrocedan! ¡Díganle al camión de gasolina que se vaya! —gritó un hombre en un video justo antes de la explosión—. ¡Díganle que se vaya, va a explotar! ¡Dios mío, esto va a explotar! ¡Evacuen todos! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan!

El sábado por la noche, la agencia de noticias estatal IRNA dijo que la Administración de Aduanas de Irán culpó a una “reserva de productos peligrosos y materiales químicos almacenados en el área del puerto” por la explosión, sin dar más detalles.

Una imagen aérea difundida por medios iraníes tras la explosión mostró incendios en varios puntos del puerto. Posteriormente, las autoridades advirtieron sobre la contaminación atmosférica causada por sustancias químicas como amoníaco, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Las escuelas y oficinas de Bandar Abbás también permanecerán cerradas el domingo.

El puerto es un importante destino para la carga iraní

Shahid Rajaei ya había sido blanco de ataques anteriormente. En 2020, un ciberataque atribuido a Israel tuvo como objetivo el puerto. Esto ocurrió después de que Israel afirmara haber frustrado un ciberataque dirigido contra su infraestructura hídrica, el cual atribuyó a Irán. Las autoridades israelíes no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la explosión del sábado.

Videos en redes sociales mostraron columnas de humo negro tras la explosión. Otros mostraron cristales de edificios que salían volando a kilómetros o millas del epicentro. Imágenes de medios estatales mostraron a los heridos apiñados en al menos un hospital, con ambulancias llegando mientras los médicos trasladaban rápidamente a una persona en camilla.

Hasanzadeh, funcionario provincial de gestión de desastres, declaró previamente a la televisión estatal que la explosión se originó en contenedores en el puerto Shahid Rajaei de la ciudad, sin dar más detalles. La televisión estatal también informó que se produjo el derrumbe de un edificio a causa de la explosión, aunque no ofreció más detalles.

El Ministerio del Interior anunció la apertura de una investigación sobre la explosión. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también expresó sus condolencias a las víctimas.

El puerto de Shahid Rajaei, en la provincia de Hormozgan, está a unos 1.050 kilómetros (650 millas) al sureste de la capital de Irán, Teherán, en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por donde pasa el 20% de todo el petróleo comercializado.