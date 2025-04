Un hombre asesinó a 11 personas con su automóvil en festival filipino en Vancouver (Videos)

VANCOUVER, Columbia Británica (AP).- La policía de Vancouver descartó terrorismo en el ataque con un automóvil que mató a 11 personas en un festival de la herencia filipina en la ciudad canadiense, diciendo que el sospechoso tiene antecedentes de problemas de salud mental.

Decenas de personas más resultaron heridas, algunas de gravedad, cuando el ataque sacudió al país antes de una elección federal.

Un hombre que conducía una camioneta Audi negra irrumpió en la calle poco después de las 20:00 horas del sábado y atropelló a los asistentes al festival del Día de Lapu Lapu. El conductor fue arrestado.

El video de los hechos muestra a los muertos y heridos en una calle estrecha del sur de Vancouver, rodeada de food trucks. La parte delantera de la camioneta del conductor está destrozada.

??BREAKING || 8 KILLED AND 6 INJURED AFTER SUV PLOWS INTO CROWD IN VANCOUVER, DRIVER ARRESTED

In Vancouver, Canada at 20:14, a man drove an Audi Q7 into a Filipino crowd at the Lapu Lapu Festival.

Eight people were killed and 6 got injured.

The 30-year-old driver was arrested.