Kristi Noem culpa a migrante “ilegal” por el robo de su bolso Gucci

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump, agradeció al Servicio Secreto y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) por la detención del presunto responsable de haber robado su bolso.

En una publicación en X, la funcionaria acusó al sospechoso de ser un extranjero ilegal y aprovechó para promover la política antiinmigrante de Donald Trump.

Noem, integrante del ala más radical del gobierno trumpista, no dio mayores datos sobre la identidad o estatus migratorio del detenido.

Sin embargo, un reporte del New York Post indicó que el migrante arrestado por robar el bolso Gucci de Noem es un ciudadano chileno que ya había sido arrestado por un caso similar en Londres.

“Mario Bustamante-Leiva, de 49 años y residente de Santiago, fue arrestado el sábado tras presuntamente huir del lujoso bolso mientras Noem, de 53 años, se encontraba en una cena de Pascua con su familia en The Capital Burger en Washington, D.C., informaron fuentes a The Post”, indicó el medio neoyorquino.

En sus redes sociales, Kristi Noem –que aparece en los spots del gobierno estadunidense transmitidos en la televisión mexicana– calificó de “delincuente profesional” al presunto asaltante.

“Gracias a @SecretService @ICEgov y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por encontrar y arrestar al criminal que robó mi bolso el domingo de Pascua mientras compartía una comida con mi familia en un restaurante de Washington DC.

“Este individuo es un delincuente profesional que ha estado en nuestro país ilegalmente durante años. Lamentablemente, muchas familias en este país han sido víctimas de delitos y es por eso que el presidente Trump trabaja todos los días para hacer de Estados Unidos un país seguro y sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles”, tuiteó Noem.

Thank you to @SecretService @ICEgov and our law enforcement partners for finding and arresting the criminal who stole my bag on Easter Sunday as I shared a meal with my family at a Washington DC restaurant.



This individual is a career criminal who has been in our country… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 27, 2025