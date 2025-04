CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Zárate-Campana investiga a un grupo de estudiantes de la Escuela de Educación Media N.º 4 de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, en Buenos Aires, Argentina, por presuntamente planear un ataque armado en el establecimiento educativo. La investigación se inició luego de que padres de familia presentaran capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp denominado "Tiroteo escolar", donde los adolescentes habrían discutido detalles del plan.

En el grupo de WhatsApp, los estudiantes, de entre 13 y 15 años, intercambiaron mensajes sobre cómo llevar a cabo el ataque. Una de las participantes, identificada como la presunta líder, escribió:

"Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento".

Además, advirtió que si alguno desistía del plan, también sería objetivo:

"Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento, ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino para el que se arrepiente también".