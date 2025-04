Marchan en España para protestar por la creciente crisis de vivienda

BARCELONA, España (AP).- Decenas de miles de españoles marcharon el sábado 5 de abril en protestas en todo el país europeo indignados por los altos costos de la vivienda, sin que se vislumbre un alivio.

Las autoridades gubernamentales informaron que 15 mil personas marcharon en Madrid, mientras que los organizadores afirmaron que una cantidad diez veces mayor salió a las calles de la capital. En Barcelona, ??el ayuntamiento indicó que participaron 12 mil personas en la protesta, mientras que los organizadores afirmaron que lo hicieron más de 100 mil.

La masiva manifestación de angustia social que constituye una de las principales preocupaciones del gobierno de izquierdas y de los ayuntamientos de España fue organizada por activistas de la vivienda y respaldada por los principales sindicatos de España.

La crisis inmobiliaria ha golpeado con especial dureza en España, donde existe una fuerte tradición de propiedad y escasa vivienda pública en alquiler. El aumento de la demanda impulsó los alquileres. Comprar una vivienda se ha vuelto inasequible para muchos, debido a las presiones del mercado y la especulación que impulsan los precios al alza, especialmente en las grandes ciudades y las zonas costeras.

Una generación de jóvenes afirma tener que quedarse con sus padres o gastar mucho dinero sólo para compartir un apartamento, con pocas posibilidades de ahorrar lo suficiente para comprar una casa algún día. Los altos costos de la vivienda significan que incluso quienes tradicionalmente tienen trabajos bien remunerados tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“Vivo con cuatro personas y aun así dedico el 30 o 40 % de mi sueldo al alquiler”, dijo Mari Sánchez, abogada madrileña de 26 años. “Eso no me permite ahorrar. No me permite hacer nada. Ni siquiera me permite comprar un coche. Esa es mi situación actual, y la que viven muchos jóvenes”.