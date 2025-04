Rebeldes hutíes de Yemen reportan seis muertos en ataques de EU; video de Trump sugiere más víctimas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Supuestos ataques aéreos de Estados Unidos durante el fin de semana dirigidos a los rebeldes hutíes de Yemen mataron al menos a seis personas, informó el grupo el domingo, mientras que un video de bombardeo publicado por el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que las bajas en la campaña general podrían ser más altas de lo que los rebeldes reconocen.

Un ataque el domingo por la noche en Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes, impactó una casa, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a otras 16, indicaron los hutíes. Su canal de noticias satelital al-Masirah mostró imágenes de la casa dañada y personas recibiendo atención en un hospital.

El ataque a la casa en el distrito Shu'ub de Saná supuestamente tenía como objetivo a un líder hutí, como parte de una campaña más amplia lanzada por el gobierno de Trump para eliminar a los líderes rebeldes. La intensa campaña de ataques aéreos de Estados Unidos dirigida a los rebeldes por sus ataques a la navegación en aguas de Oriente Medio —relacionados con la guerra entre Israel y Hamás— ha matado al menos a 73 personas, según cifras de bajas publicadas por los hutíes.

Más temprano el domingo, los hutíes respaldados por Irán indicaron que otros supuestos ataques aéreos de Estados Unidos mataron al menos a dos personas en el bastión rebelde de Saada y dejaron heridas a otras nueve. Imágenes transmitidas por el canal de noticias satelital al-Masirah de los hutíes mostraron un ataque que derrumbó lo que parecía ser un edificio de dos pisos. Los hutíes no mostraron imágenes desde el interior del edificio, que describieron como una tienda de energía solar.

Los hutíes no han reconocido ninguna baja entre su liderazgo de seguridad y militar, algo que fue cuestionado después de un video en línea publicado por Trump.

El sábado temprano, Trump publicó lo que parecía ser un video en blanco y negro de un dron de un grupo de más de 70 personas reunidas en un círculo. Una explosión detona durante el video de 25 segundos, dejando un cráter masivo a su paso.

"Estos hutíes se reunieron para recibir instrucciones sobre un ataque", afirmó Trump, sin ofrecer la ubicación ni otros detalles sobre el ataque. "¡Ups, no habrá ataque por parte de estos hutíes! ¡Nunca hundirán nuestros barcos de nuevo!"

