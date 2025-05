La ONU alerta de que el 12 por ciento de la población de Gaza sufre ya un hambre extrema

MADRID, (EUROPA PRESS).- La situación alimentaria en la Franja de Gaza no deja de empeorar ante la incesante ofensiva militar israelí y el bloqueo impuesto sobre el envío de ayuda humanitaria, hasta el punto de que 244,000 personas, el 12 por ciento de la población total, han caído ya en la fase cinco o de "catástrofe" dentro de la clasificación que elaboran periódicamente las agencias de Naciones Unidas.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó un llamamiento "urgente" al constatar que la práctica totalidad de la población gazatí, 2.1 millones de personas, están en riesgo de hambruna tras 19 meses de conflicto. Según este informe, al día de hoy ya el 93 por ciento, 1.95 millones de gazatíes, sufren graves carencias.

La situación amenaza con empeorar en los próximos meses y la FAO pronostica que de cara al verano toda la población entre dentro de las categorías más preocupantes, por lo que el director general de la agencia, Qu Dongyu, ha subrayado que "la comunidad internacional debe actuar ya", ya que "cada retraso" no hace más que "acercar la hambruna" en el enclave palestino.

"Si no actuamos, estamos fracasando a la hora de que se respete el derecho a la alimentación", ha señalado, reclamando por ejemplo la "inmediata" reanudación de los suministros humanitarios y comerciales a gran escala en la Franja, toda vez que en este territorio ya no existen los mínimos medios de subsistencia.

La red de ganadería ha quedado reducida prácticamente al autoconsumo, mientras que el 75 por ciento de los terrenos agrícolas están ahora dañados o directamente destruidos, según el informe divulgado este lunes. Además, más de dos tercios de los pozos agrícolas no funcionaban ya a principios de año.

"No sé cómo alimentar a mi familia. No hay comida", reconoce un hombre de 30 años que vive en la zona norte de Gaza junto a su hija de dos años y su mujer, embarazada. Teme que su esposa sufra un aborto porque "tiene dolores de hambre" y cuenta a la ONG Save the Children que también su hija "está débil, enferma constantemente".

"No tengo más opción que comer cosas que no te imaginarías", lamenta al hablar de una situación "desesperada" y de "caos" en la que "nadie tiene una vida digna".

El director de Save the Children para Oriente Próximo, Ahmad Alhendawi, advirtió que la población "se está viendo obligada a comer pienso de animales y hojas, a adoptar medidas inimaginables y deshumanizadoras para sobrevivir" a esta "catástrofe humanitaria deliberada", como la ha descrito. "No es una crisis de suministro, es una crisis de acceso", reconoció.

Menos productos y más caros

La ONU ha reclamado en reiteradas ocasiones a Israel la reapertura de los pasos para el envío de ayuda, cuando se cumplen más de dos meses de férreo bloqueo que ha llevado al límite a la población local y a las organizaciones que intentan brindar ayuda sobre el terreno. Las ONG temen que surjan brotes de enfermedades prevenibles y que los civiles sufran problemas de salud irreversibles y potencialmente mortales, especialmente para colectivos vulnerables como la infancia.

La responsable de operaciones de Acción contra el Hambre en la región, Natalia Anguera, ha confirmado que la organización ha distribuido ya los últimos paquetes de alimentos secos que le quedaban y ya solo tiene artículos para una cocina comunitaria. "Lo único que mantiene a los palestinos lejos de la hambruna es la ayuda humanitaria", ha señalado.

A la escasez de alimentos se suma el hecho de que los pocos que hay se han disparado en precios. El coste de la harina de trigo, un alimento básico para los hogares, ha aumentado más de un 3.000 por ciento desde febrero de 2025 y puede llegar a rondar los 500 euros por un saco de 25 kilos.