Así entró en erupción el volcán Canlaón de Filipinas (Video)

MADRID (EUROPA PRESS). - El volcán Canlaón de Filipinas entró este martes en erupción y escupió una columna de cenizas de 3 mil metros de altitud y piroclastos sobre el monte, situado entre las provincias de Negros Occidental y Negros Oriental, en las Bisayas.

Se trata de uno de los 24 volcanes activos del país del sueste asiático y ha registrado varias erupciones a lo largo del último siglo, la última de ellas el mes pasado. Ahora, las autoridades han declarado el tercer nivel de alerta --de una escala de cinco--, lo que conlleva la evacuación de las poblaciones situadas en un radio de seis kilómetros del cono.

IP camera footage of the -03:00 AM, 13 May 2025 explosive eruption at Kanlaon Volcano captured by the Upper Pantao Observation Station (VKUP) in Canlaon City shows multiple pulses of explosive activity that generated incandescent columns that collapsed to form pyroclastic