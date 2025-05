Evacúan el sur de Chile por riesgo de tsunami tras un terremoto de magnitud 7.4 (Videos)

MADRID, (EUROPA PRESS).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, ordenó este viernes la evacuación de la región costera de Magallanes, situada en el sur del país, por riesgo de tsunami tras un terremoto de magnitud 7.4 en la escala Richter y ha puesto a disposición "todos los recursos del Estado".

El terremoto tuvo lugar a las 9:03 (hora local), con epicentro a 218 kilómetros de Puerto Williams. El sismo ha llevado al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la ARMADA (SHOA), a declarar primero el estado de alerta, para luego rebajarlo a estado de precaución, en la región de Magallanes y en el territorio antártico.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW