Gobierno de Trump impide a Harvard inscribir estudiantes extranjeros

WASHINGTON (AP) — La administración Trump revocó la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales en su creciente batalla con la escuela, diciendo que miles de estudiantes actuales deben transferirse a otras escuelas o abandonar el país.

El Departamento de Seguridad Interior anunció la acción el jueves, diciendo que Harvard ha creado un entorno inseguro en el campus al permitir que "agitadores antiestadounidenses y proterroristas" ataquen a estudiantes judíos en el campus. También acusó a Harvard de coordinarse con el Partido Comunista chino, diciendo que albergó y entrenó a miembros de un grupo paramilitar chino tan recientemente como en 2024.

"La consecuencia es que Harvard ya no puede inscribir a estudiantes extranjeros y los estudiantes extranjeros existentes deben transferirse o perder su estatus legal", indicó la agencia en un comunicado.

Harvard inscribe a casi 6 mil 800 estudiantes extranjeros en su campus en Cambridge, Massachusetts, representando más de una cuarta parte de su cuerpo estudiantil. La mayoría son estudiantes de posgrado, provenientes de más de 100 países.

Harvard calificó la acción como ilegal y dijo que está trabajando rápidamente para proporcionar orientación a los estudiantes.

"Esta acción retaliatoria amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard", manifestó la universidad en un comunicado.

La disputa se origina a partir de una solicitud del 16 de abril de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La carta exigía que Harvard entregara información sobre estudiantes extranjeros que pudiera implicarlos en violencia o protestas que de otro modo podrían llevar a su deportación.

En una carta a Harvard el jueves, Noem apuntó que la sanción a la escuela es "el resultado desafortunado del incumplimiento de Harvard con simples requisitos de reporte". Prohíbe a Harvard albergar a estudiantes internacionales para el próximo año escolar 2025-26.

Añadió que Harvard puede recuperar su capacidad de albergar a estudiantes extranjeros si entrega una lista de estudiantes extranjeros dentro de 72 horas. Su solicitud actualizada exige todos los registros, incluidos grabaciones de audio o video, de estudiantes extranjeros participando en protestas o actividades peligrosas en el campus.

"Esta administración está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus", expresó Noem en un comunicado.

