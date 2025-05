Netanyahu: “Palestina libre” es la versión actual del “Heil Hitler” (Video)

MADRID (EUROPA PRESS) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que el grito de "'Palestina libre' es la versión actual del ‘Heil Hitler’", en referencia al asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel en Washington que tuvo lugar en la víspera y en la que el presunto autor coreó la mencionada consigna.

"El terrorista que los mató cruelmente a tiros lo hizo por una sola razón: quería matar judíos. Y mientras se lo llevaban, coreó: '¡Palestina libre!'. Este es exactamente el mismo cántico que escuchamos el 7 de octubre. Ese día, miles de terroristas irrumpieron en Israel desde Gaza", declaró en un video publicado por su oficina.

Netanyahu, recordando que las milicias palestinas mataron a mil 200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes, rememoró el momento en el que el entonces canciller alemán, Olaf Scholz, visitó Israel y, tras ver los lugares atacados, dijo que "estos terroristas de Hamás son exactamente iguales a los nazis".

"Tenía razón. Y si hubieran podido salirse con la suya, estos terroristas de Hamás habrían masacrado a todos los judíos de la Tierra. Para estos neonazis, 'Palestina Libre' es simplemente la versión actual de 'Heil Hitler'. No quieren un Estado palestino. Quieren destruir el Estado judío", manifestó.

En este sentido, consideró que los líderes internacionales que "piensan que están promoviendo la paz" en realidad "están animando a Hamás a seguir luchando eternamente". "Les dan la esperanza de establecer un segundo Estado palestino desde el cual Hamás intentará una vez más destruir el Estado judío", ha aseverado.

El jefe de Gobierno israelí ha considerado que vaya a ser "un Estado libre de Hamás", alegando que "cuando se establece un Estado palestino los radicales toman el poder" después de que "Irán los envíe".

"No nos vengan con eso de que será un Estado palestino pacífico. No lo será", aseguró.

Asimismo, indicó que "la hipocresía no termina ahí" porque los mandatarios "se han tragado la propaganda de Hamás que dice que Israel está matando de hambre a los niños palestinos".

Netanyahu ha dicho que tanto Hamás como la ONU "están difundiendo esta mentira" y "muchas instituciones internacionales son cómplices". "La prensa la repite y la multitud se lo cree", ha añadido.

La oficina de Netanyahu informó esta tarde de que el primer ministro mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le ha expresado su "profunda consternación por el impactante asesinato en Washington de dos empleados de la Embajada de Israel: Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim".

El dirigente israelí agradeció a Trump los esfuerzos que tanto él como su Administración "están realizando contra las manifestaciones de antisemitismo en Estados Unidos", según reza un comunicado.

Además, ambos han abordado la guerra en Gaza, donde, según la oficina de la parte israelí, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su "apoyo a los objetivos establecidos por Netanyahu de liberar a los rehenes, lograr la eliminación de Hamás e impulsar el plan de Trump".

