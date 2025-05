Macron recibe un manotazo de su esposa; el presidente francés dice que estaban bromeando (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales se difundió un video donde la primera dama francesa, Brigitte, le da un supuesto manotazo a su esposo y presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Las imágenes fueron grabadas por la agencia estadunidense Associated Press (AP), durante la noche del domingo 25 de mayo, cuando la pareja aterrizó en Hanói, Vietnam, como parte de una gira para fortalecer la presencia diplomática y económica de Francia en el sudeste asiático.

La grabación captó el momento exacto en que se abrieron las puertas del avión y las manos de Brigitte Macron impactaron, con aparente fuerza, el rostro del mandatario francés.

Bizarre moment Emmanuel Macron is slapped by his wife Brigitte pic.twitter.com/kYsE5MCDV1