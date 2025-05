¿Hijo de Trump fue rechazado en Harvard? Esto dice Melania, la esposa del presidente de EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, desmintió públicamente los rumores que afirmaban que su hijo, Barron Trump, fue rechazado por la Universidad de Harvard. La aclaración se produjo luego de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de aproximadamente 100 millones de dólares en contratos federales con esa institución educativa.

Portavoz desmiente solicitud de ingreso

A través de un comunicado, el portavoz de la Oficina de la Primera Dama, Nicholas Clemens, afirmó que "Barron no solicitó ingreso a Harvard, y cualquier afirmación de que él o alguien en su nombre lo haya hecho es completamente falsa". La declaración fue enviada al medio E! News, el cual también contactó a Harvard, sin obtener respuesta hasta el momento.

Barron estudia en la Universidad de Nueva York

Actualmente, Barron Trump tiene 19 años y finalizó su primer año como estudiante en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. En entrevistas previas, Donald Trump comentó que su hijo había sido aceptado en varias instituciones de educación superior y que optó por NYU debido a su cercanía con la familia. Esta información fue confirmada en mayo de 2024, según The Economic Times.

Señalan coincidencia con recorte de fondos a Harvard

Los rumores sobre un presunto rechazo de Harvard circularon en redes sociales poco después del anuncio del presidente Trump respecto a la cancelación de 3.2 mil millones de dólares en subvenciones a universidades, entre ellas Harvard. Además, se revocó temporalmente la capacidad de la institución para inscribir estudiantes internacionales, medidas que fueron impugnadas legalmente por la universidad, de acuerdo con un reporte de The Sun publicado el 27 de mayo.

Sin respuesta oficial de Harvard

El escritor Michael Wolff comentó en el podcast The New Abnormal de The Daily Beast que la especulación sobre Barron se había convertido en una broma dentro de los pasillos de la Casa Blanca, aunque no presentó evidencia que sustentara la supuesta solicitud del joven a Harvard. Hasta ahora, la universidad no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Melania Trump ni sobre las acciones del gobierno federal.