Trabajadores del Vaticano instalan la estufa y chimenea para el cónclave (Video)

CIUDAD DEL VATICANO (AP).— Los trabajadores del Vaticano instalaron en la Capilla Sixtina la sencilla estufa y la chimenea donde se quemarán las papeletas durante la elección del nuevo papa y comenzaron a tomar medidas para impedir cualquier interferencia electrónica con sus deliberaciones, mientras en el exterior continuaban las intrigas para determinar qué cardenales tienen opciones.

La Santa Sede distribuyó el sábado un video con los preparativos para el cónclave que comenzará el 7 de mayo, que incluyeron la instalación de la estufa y de un falso suelo en la Capilla Sixtina, conocida por los frescos que la decoran, para nivelarla. Las imágenes también mostraron a los trabajadores colocando las sencillas mesas de madera en las que, a partir del miércoles, se sentarán y emitirán sus votos los cardenales, así como una rampa hasta la zona principal de asientos para cualquier prelado en silla de ruedas.

El ingeniero a cargo de las obras, Silvio Screpanti, dijo que los trabajadores también estaban desactivando todos los sensores electrónicos que se han instalado en la Capilla Sixtina en los últimos años para ayudar a proteger sus valiosos frescos. Este trabajo es parte del apagón tecnológico que acompaña a un cónclave para prevenir el espionaje de las deliberaciones secretas y asegurar que los cardenales no tengan contacto con el mundo exterior.

En los próximos días, todas las ventanas del Palacio Apostólico que dan a la Capilla Sixtina serán oscurecidas. En la víspera de la primera votación, se erigirán unos 80 sellos alrededor del perímetro del espacio donde vivirán los cardenales —entre su residencia y la Capilla Sixtina— para mantener alejados a los extraños, dijo Screpanti en comentarios publicados en la página de internet del Vaticano.

El viernes se vio a los bomberos en el techo sobre la capilla colocando la chimenea que arrojará el humo que indicará si se ha elegido al pontífice.

The Vatican's Sistine Chapel has been set up to host 133 Cardinal electors for the upcoming conclave to elect the 267th Pope.



On Friday, the Vatican's fire brigade was seen atop the Sistine Chapel's roof installing the chimney that will emit black smoke if at least 89 Cardinals… pic.twitter.com/lHv1uSBY6k