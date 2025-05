Condenan a 40 años de prisión a tres exparamilitares en Guatemala por crímenes de guerra y violación

CIUDAD DE GUATEMALA (AP).- Más de cuatro décadas después de que soldados y paramilitares guatemaltecos violaron a mujeres indígenas durante sus esfuerzos por aplastar una insurgencia en la guerra civil de 36 años del país, un tribunal condenó este viernes a tres hombres por crímenes de lesa humanidad en el caso y los sentenció a 40 años de prisión.

Treinta y seis mujeres del grupo indígena Maya Achi se presentaron en 2011 para buscar justicia por los abusos que sufrieron entre 1981 y 1985. Venían de Rabinal, un pequeño pueblo a unos 88 kilómetros al norte de la capital.

Seis de ellos testificaron contra los tres hombres condenados el viernes.

Mientras el panel de tres jueces femeninos se preparaba para anunciar el veredicto, varias mujeres mayores se reunieron alrededor de una mujer joven que tradujo las palabras de los jueces del español al achi.

La jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del tribunal, afirmó que las mujeres habían sido valientes al acudir en repetidas ocasiones a declarar. «Son crímenes de soledad que estigmatizan a la mujer. No es fácil hablar de ellos», afirmó.

La jueza Marling Mayela González Arrivillaga dijo que no hay duda sobre el testimonio de las mujeres.

En 2022, otros cinco paramilitares —hombres de la zona entrenados por soldados para ayudar a erradicar a los insurgentes— fueron condenados a 30 años de prisión por violar mujeres. Ningún soldado ha sido juzgado por estos actos.

La guerra civil de Guatemala enfrentó al ejército y la policía contra los rebeldes izquierdistas. Terminó con la firma de los acuerdos de paz en 1996.

De las 36 mujeres que denunciaron inicialmente, siete han muerto. La más joven tenía 19 años cuando fue atacada.

Entre las mujeres que testificaron en este juicio se encontraba Pedrina Ixpatá. Actualmente tiene 63 años, pero tenía 21 cuando dijo haber sido agredida. Félix Tum Ramírez, uno de los condenados, la había señalado a los soldados ese mismo día en la plaza.

A las 9 de la noche vinieron a sacarme (de la casa) y me llevaron a un gran tanque de agua. Me empujaron la cabeza dentro del tanque y, cuando estaba a punto de ahogarme, me sacaron y me hicieron preguntas, pero les dije que no sabía nada, dijo Ixpatá.

Más tarde, la llevaron a una habitación en la base militar local, donde, según ella, los soldados la violaron. "No pude soportarlo. Me dolía todo el cuerpo", dijo Ixtapá. Quedó embarazada, abortó y no pudo tener hijos. Tum Ramírez fue condenada por violar a dos mujeres y por incitar a cuatro mujeres a ser violadas por otros.

Associated Press normalmente no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo ha hecho Ixpatá.

Uno de los acusados, Pedro Sánchez, declaró ante el tribunal el viernes, antes de que se dictara sentencia, que no estaba implicado. Fue condenado por violar a dos mujeres.

"Soy inocente de lo que nos acusan, no conozco a ninguna de estas mujeres", declaró Sánchez antes del veredicto. Simeón Enríquez Gómez, el tercer paramilitar, también fue condenado por violar a dos de las mujeres.

La antropóloga Aura Cumes, quien testificó como experta forense durante el juicio, dijo que las mujeres sufrieron de manera diferente en la guerra que los hombres.

“La violencia sexual era un método planificado y deliberado”, afirmó. “Resultaba eficaz para los objetivos del ejército, ya que estos actos brutales contra las mujeres generaban desconfianza, destruían las relaciones sanas entre mujeres y hombres, desgarraban la unidad familiar y destruían el tejido social comunitario”.

Otra mujer testificó a puerta cerrada que estaba lavando ropa en el río cuando paramilitares y soldados la obligaron a entrar y le ordenaron que se desnudara. Fue violada primero por paramilitares y luego por soldados.

A través de un intérprete, explicó que ese día se llevaron a su esposo y que nunca lo volvió a ver. Tenía cuatro meses de embarazo en ese momento.

La Comisión Guatemalteca para el Esclarecimiento Histórico, establecida por las Naciones Unidas para investigar las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, documentó 1465 casos de violación durante el conflicto. En el 89 % de los casos, las mujeres eran indígenas mayas, según el informe.