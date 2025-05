Un pueblo suizo quedó sepultado por el derrumbe de un glaciar (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El deslizamiento de un glaciar destruyó el pueblo de Blatten, al sur de Suiza, este miércoles 28 de mayo. A pesar de que la zona fue evacuada una semana antes, se reportó la desaparición de una persona y varias casas sepultadas.

Alrededor de las 15:30 horas (hora local) un trozo del glaciar “Birch”, situado a una altitud aproximada de 1500 metros, se desprendió sobre la aldea, provocando el deslizamiento de hielo y tierra, de acuerdo con las autoridades de emergencia del cantón del Valais, Suiza.

La avalancha se precipitó por la ladera de la montaña, donde se encuentra Blatten y fluye el río Lonza, lo que propició inundaciones en la zona.

Un residente local, de 64 años, que se encontraba en la zona al momento del suceso, fue declarado desaparecido. Se desplegaron tres rescatistas en helicóptero para iniciar la búsqueda, así como un dron equipado con cámara térmica para detectar el calor corporal, informó la policía local.

Sin embargo, la operación de rescate se suspendió temporalmente por la caída de escombros y la posibilidad de nuevos desprendimientos.

El derrumbe se esperaba desde días antes; los geólogos que monitoreaban la zona advirtieron que el glaciar parecía inestable, por lo que los 300 habitantes del pueblo abandonaron sus hogares desde el pasado 19 de mayo, señaló BBC.

Raphaël Mayoraz, director de la oficina regional de Riesgos Naturales, informó que fueron "tres millones de metros cúbicos de rocas los que cayeron de un solo golpe sobre el glaciar, arrastrando todo" en el valle, y advirtió que podrían ser necesarias más evacuaciones en las zonas cercanas.

Watch : A glacier collapse has buried the Swiss village of Blatten under mud.



The Lonza River is dammed and large parts of the town have been evacuated. Due to early warnings from scientists, lives were likely saved.

