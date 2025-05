Trump aprovecha Día de Star Wars para criticar a líderes del narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Cada 4 de Mayo se celebra el Día de Star Wars y hoy, el presidente Donald Trump aprovechó la ocasión para arremeter contra los líderes de las organizaciones criminales.

La cuenta oficial de la Casa Blanca subió una imagen generada por Inteligencia artificial, donde se ve al mandatario empuñar un sable de luz de color rojo.

“Feliz 4 de mayo a todos, incluidos los lunáticos de la izquierda radical que están luchando con todas sus fuerzas para traer de vuelta a nuestra galaxia a los señores sith, asesinos, capos de la droga, prisioneros peligrosos y los bien conocidos miembros de la pandilla MS-13. No son la rebelión, son el imperio. Que el 4 de mayo esté con ustedes”, se lee en las cuentas oficiales.

En la imagen, el mandatario usa la típica indumentaria de los jedis, pero con un sable color rojo, que suele ser usado por los sith, y está acompañado de dos águilas calvas, el ave nacional de Estados Unidos y un símbolo de nacionalismo.

Desde que Trump tomó el poder por segunda ocasión, las cuentas de la Casa Blanca han subido videos realizados con IA, donde el también empresario es el personaje principal y aparece en diferentes situaciones de temas actuales.

Conmemoración

El origen de la celebración de este día está en un juego de palabras basado en la famosa frase de la franquicia de Star Wars "Que la fuerza te acompañe" ("May the Force be with you"). El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga.

Esta no es la primera vez que políticos retoman el famoso lema de los jedi. Por ejemplo, el 4 de mayo de 1979, tras el estreno de la primera película de "La Guerra de las Galaxias", el diario británico "London Evening News" publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase "May the Force be with you", traducido como "que la fuerza te acompañe".