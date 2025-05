Conferencia Católica de Nueva York reclama a Trump por subir imagen como papa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Conferencia Católica de Nueva York acusó al presidente Donald Trump de burlarse de la fe, luego de que publicara una imagen suya –creada con inteligencia artificial (IA)- vestido como papa.

La imagen se compartió el viernes 2 de mayo en la cuenta de Truth Social del mandatario, y posteriormente, en la cuenta de X de la Casa Blanca.

Trump aparece vistiendo una sotana blanca y una mitra puntiaguda, usadas tradicionalmente por los obispos. Además, porta una gran cruz en el cuello y sostiene el dedo índice en alto.

La publicación se realizó luego de que el presidente asegurara: “Me gustaría ser papa”, durante una entrevista, en la que también afirmó que él mismo sería su “primera opción” si debiera elegir a un favorito como sucesor del papa Francisco, quien falleció el 21 de abril.

Tras este hecho, la Conferencia Católica del Estado de Nueva York acusó a Trump de burlarse de la fe católica:

"No hay nada inteligente ni gracioso en esta imagen, señor presidente", escribió el grupo en una publicación de X.

"Acabamos de enterrar a nuestro querido papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir a un nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros", añadió.

The NYS Catholic Conference responds to Vance. pic.twitter.com/kBZW0YkXmz — New Yorker ???? ???? ?????? (@ThomB01) May 3, 2025