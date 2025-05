Guardia que ayudó a golpear hasta la muerte a un preso esposado se declara culpable de homicidio

UTICA, NY (AP).- Este día, un funcionario de prisiones se declaró culpable de homicidio involuntario por la golpiza fatal a un recluso esposado en una prisión del norte del estado de Nueva York, un ataque que fue captado en video por las cámaras corporales de los guardias, provocó indignación pública y condujo a cargos contra más de una docena de personas.

Christopher Walrath, de 36 años, fue uno de los seis guardias acusados ??de homicidio en segundo grado por la paliza propinada a Robert Brooks el 9 de diciembre en el Centro Correccional Marcy. Se declaró culpable de homicidio en primer grado durante una audiencia en el tribunal estatal de Utica.

El acuerdo de culpabilidad, el primero al que accedió uno de los seis acusados ??de asesinato, prevé que Walrath reciba una pena de 15 años de prisión. Permanecerá en libertad bajo fianza a la espera de su sentencia el 4 de agosto.

Al ser interrogado por el fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, el fiscal especial Walrath admitió que él y otros guardias agredieron a Brooks. También reconoció que lo estranguló, que lo golpeó en el cuerpo y la ingle, y que mintió a los investigadores sobre lo sucedido.

Walrath parecía serio, con las manos juntas, mientras respondía las preguntas con un "sí" o un "correcto". Él y su abogado declinaron hacer comentarios al salir del tribunal.

Brooks comenzó a cumplir una condena de 12 años por agresión en primer grado en 2017 y fue transferido a Marcy desde una cárcel cercana la noche en que fue golpeado hasta la muerte. Fitzpatrick afirmó que Brooks fue golpeado tres veces esa noche, la última de las cuales fue el ataque grabado por la cámara corporal.

El fiscal dijo a los periodistas después de la audiencia que Walrath dejó su puesto para unirse a los ataques.

“Lamentablemente, esto es simplemente un símbolo de un sistema y un problema que persiste en esa institución, y quizás también en otras”, dijo Fitzpatrick.

Dijo que el acuerdo de culpabilidad se basó en la evidencia de la participación de Walrath en las palizas y en el juicio del fiscal de que los golpes que Walrath infligió a Brooks "no fueron letales".

Fitzpatrick dijo que era posible que la declaración de culpabilidad impulsara a otros guardias a llegar a acuerdos, pero que su oficina no había tenido conversaciones recientes con los otros abogados defensores.

El hijo de Brooks, Robert Brooks Jr., quien estuvo presente en la audiencia, dijo que la declaración de culpabilidad fue "un paso importante pero modesto en el largo camino hacia la justicia para mi padre".

“Ahora, la vida del Sr. Walrath está en manos de los funcionarios de la prisión. Esta debe ser una perspectiva aterradora para él y su familia, sabiendo de lo que es capaz el personal y lo poco que el sistema valora la vida de las personas encarceladas”, dijo el hijo de la víctima. “Rezo para que el Sr. Walrath tenga la oportunidad en prisión de rehabilitarse y salir de ella como una mejor persona”.

Además de los seis guardias acusados ??de asesinato, tres trabajadores de la prisión, ubicada a unos 290 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, fueron acusados ??de homicidio involuntario y otro de manipulación de pruebas. Otros tres trabajadores de la prisión han llegado a acuerdos, pero aún no se han declarado culpables, según la fiscalía.

En las grabaciones de la cámara corporal, se puede ver a los agentes golpeando a Brooks, quien se encontraba en una mesa de reconocimiento médico con las manos esposadas a la espalda. Lo golpearon en el pecho con un zapato, lo levantaron por el cuello y lo dejaron caer. Brooks falleció al día siguiente.

This is the American Industrial Prison Complex. If you are under the impression this is the exception as opposed to the rule, I suggest you pay close attention to the behavior of the Correction Officers that quite literally beat the life out of shackled inmate Robert Brooks on… pic.twitter.com/cu7t24Vv4B — Defense Diaries (@defense_diaries) December 27, 2024