Inundaciones en Jordania dejan dos turistas muertos; evacúan ciudad arqueológica de Petra (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las autoridades de Jordania encontraron este lunes los cuerpos sin vida de una madre y su hijo, ambos de nacionalidad belga, después de que fueron reportados como desaparecidos en la región de Shoubak, a 200 kilómetros al sur de la capital de Jordania, Amman, tras las intensas lluvias que se registraron el domingo 4 de mayo.

Autoridades belgas confirmaron que la madre viajaba con sus tres hijos, dos de ellos fueron rescatados con vida. Los cuerpos fueron recuperados por equipos de búsqueda y rescate, integrados por la Defensa Civil, la Policía y los gendarmes.

La zona sufrió fuertes lluvias debido a una borrasca que afectó el sur del país, lo que provocó inundaciones repentinas en varios valles y en zonas bajas, además de un descenso de temperaturas y vientos intensos, lo que también obligó a evacuar la zona arqueológica de Petra.

Jordanian authorities evacuated nearly 1,800 tourists from Petra on yesterday after flash floods hit the ancient archaeological site.



Known for its rock-carved tombs and temples, including the iconic Treasury, Petra saw crowds gathered before rescue teams moved them to safety.