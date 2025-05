Bill Gates prometió donar el 99% de su fortuna restante a la Fundación Gates

INDIAN WELLS, California, EU (AP) — Bill Gates prometió dar el 99% de su fortuna restante a la Fundación Gates, que gastará todo en un plazo de 20 años. Los fondos se entregarán con el tiempo y permitirán que la fundación gaste otros 200 mil millones de dólares para cuando cierre en 2045.

"Todavía hay un poco más que va para los niños y una parte que, ya sabes, no me faltará nada para mi consumo", dijo Gates. Incluso sus inversiones relacionadas con el clima, "todas las ganancias que provienen de ese trabajo van a la Fundación Gates".

En entrevistas con The Associated Press, Gates habló sobre el trabajo pasado y los objetivos futuros de la fundación. Sus respuestas están resumidas:

Sobre hacer una de las mayores promesas en la historia de la filantropía de EU:

"Espero que otras personas me superen. Incluso hoy, probablemente hay una docena de personas más ricas que yo, porque no cuento el dinero que ya tengo en la fundación. Tengo un poco más de 100.000 millones de dólares fuera de la fundación. Me encantaría ser superado en todo este trabajo. Alguien debería intentar pagar más impuestos que yo, salvar más vidas que yo, dar más dinero que yo y ser más inteligente de lo que he sido".