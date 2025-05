Red de sobrevivientes acusa al nuevo papa León XIV de encubrir abusos sexuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización estadunidense Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), acusó al papa León XIV de encubrir casos de abuso mientras era obispo en Chiclayo, Perú.

A través de un comunicado publicado el jueves, SNAP indicó que, en el año 2000, Robert Francis Prevost permitió al sacerdote James Ray -señalado de abuso sexual- residir en el convento agustino de St. John Stone, en Chicago, “a pesar de su proximidad a una escuela primaria católica”, llamada San Tomás Apóstol.

El padre, acusado de abusar de al menos 13 menores, tenía prohibido realizar trabajos parroquiales o estar a solas con niños desde 1991, restricciones que la Arquidiócesis de Chicago informó a Prevost antes de que le permitiera a Ray vivir en el convento, menciona la queja.

SNAP señaló que, en ese entonces, León XIV fungía como superior de los agustinos, y posteriormente se convirtió en obispo, cargo en el que también habría sido consciente de abusos y no actuó adecuadamente.

De acuerdo con el informe, en diciembre de 2022, tres mujeres denunciaron sus casos ante las autoridades civiles tras nos ver avances dentro de la diócesis, liderada por el estadunidense:

“Las víctimas afirman que Prevost no abrió una investigación, envió información insuficiente a Roma y que la diócesis permitió al sacerdote seguir celebrando misa. Incluso adjuntaron fotografías del sacerdote oficiando misa después de su denuncia como prueba”, se lee en el comunicado.

Los fiscales cerraron el caso un mes después, pero fue retomado en diciembre de 2023 por el sucesor de Prevost como obispo de Chiclayo, Guillermo Cornejo, quien pidió una nueva investigación tras la queja pública de una de las tres mujeres, informó el medio católico “The Pillar”.

Previa denuncia contra Prevost en 2025

El 25 de marzo de 2025, seis semanas antes de que eligieran a Prevost como el nuevo pontífice, SNAP presentó una queja ante el Vaticano contra él y otros líderes de la Iglesia.

La denuncia enviada al cardenal Pietro Parolin, secretario de la Santa Sede, estaba bajo el decreto «Vos estis lux mundi», un documento del papa Francisco de 2023 que concreta las normas a seguir por la Iglesia Católica ante casos de abuso sexual de sacerdotes o miembros de la institución.

En su más reciente comunicado, la organización exhortó al papa León XIV a realizar “acciones decisivas” durante sus primeros 100 días de pontificado.

Entre ellas se incluyen acuerdos de legales de transparencia; un fondo de reparaciones para víctimas, respaldado por miembros de la iglesia; una Comisión de la Verdad en cooperación con el Vaticano; leyes de cero tolerancia ante situaciones de abuso, entre otras.

Sarah Pearson, portavoz de SNAP, indicó que la organización no ha recibido respuesta del Vaticano sobre su queja.

“Sabiendo que Prevost ahora es León XIV, estamos preocupados de si esto alguna vez será investigado (...) estamos pidiendo una ley de cero tolerancia, para remover permanentemente del ministerio a cualquiera que haya abusado de niño, y debe haber supervisión y un medio a través del cual se les pueda responsabilizar”, añadió.

Finalmente, exhortó al nuevo papa a “disculparse por sus deficiencias y poner estas investigaciones en manos de personas que no sean parte del Vaticano. Si no hace eso, no tendrá la credibilidad que los sobrevivientes necesitan que tenga para que este ciclo de abuso en la Iglesia Católica alguna vez termine”, informó CNN.

Pronunciamiento de León XIV contra los abusos sexuales en la Iglesia

En 2019, durante su función como obispo de Chiclayo, Prevost dijo al periódico peruano “La República”: “rechazamos los encubrimientos y el secretismo. Causan mucho daño, porque tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por actos ilícitos”.

Además, instó a la comunidad a denunciar cualquier caso de abuso contra menores cometido por sacerdotes:

“En nombre de la Iglesia, queremos decirle a la gente que, si ha habido alguna ofensa, si han sufrido o son víctimas del comportamiento indebido de un sacerdote, deben venir y reportarlo, para que podamos actuar por el bien de la Iglesia, de la persona y de la comunidad.”

El sociólogo mexicano Rodolfo Soriano, considera que el cardenal estadunidense fue uno de los pocos obispos en Perú que intentó abordar seriamente el abuso sexual por parte de sacerdotes, estableciendo una comisión para lidiar con los casos, de acuerdo con CNN:

“Creo que Prevost fue el mejor obispo en Perú al tratar los casos de abuso en su diócesis. Y hubo muchos casos (...) Él trató el tema hasta donde pudo”.