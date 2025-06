Al menos 31 palestinos son asesinados cuando se dirigían a un centro de ayuda en Gaza

RAFAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 31 personas murieron baleadas y decenas resultaron heridas este domingo, cuando se dirigían a recibir alimentos en la Franja de Gaza, según funcionarios de salud y varios testigos. Los testigos dijeron que las fuerzas israelíes dispararon contra la multitud, a alrededor de un kilómetro del centro de ayuda administrado por una fundación respaldada por Israel.

El Ejército emitió un breve comunicado diciendo que "actualmente no tiene conocimiento de lesiones causadas por el fuego (militar israelí) dentro del sitio de distribución de Ayuda Humanitaria. El asunto aún está bajo revisión".

A pesar de la evidencia, la fundación dijo en un comunicado que entregó ayuda "sin incidentes" el domingo temprano y ha negado informes previos de caos y disparos alrededor de sus recintos, que se encuentran en zonas bajo control militar israelí donde el acceso independiente es limitado.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que había 31 muertos y 170 heridos.

