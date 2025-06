FBI y la policía responden a un “ataque terrorista” en Boulder, Colorado (Video)

BOULDER, Colorado, EU (AP) — Varias personas resultaron heridas y a algunas tal vez se les prendió fuego el domingo en un centro comercial al aire libre de Boulder, Colorado, informó la policía.

Las autoridades añadieron que un hombre fue detenido como sospechoso de un atentado al que el FBI se refirió de inmediato como un "ataque terrorista dirigido".

El jefe de policía de Boulder, Steve Redfearn, dijo a la prensa que era demasiado pronto para determinar un motivo, pero que ya se entrevista a los testigos.

"Sería irresponsable de mi parte especular sobre el motivo a estas alturas", declaró.

El ataque tuvo lugar en un centro comercial al aire libre en donde se habían reunido algunos manifestantes para exigir la liberación de rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

"Nuestros agentes y las fuerzas policiales locales ya están en el lugar, y compartiremos actualizaciones a medida que haya más información disponible", señaló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La policía de Boulder indicó que el ataque dejó "varias víctimas". Las lesiones que encontraron las autoridades eran consistentes con los informes de personas a las que se les prendió fuego, declaró Redfearn.

Varias cuadras de la concurrida zona peatonal fueron evacuadas, indicó la policía.

