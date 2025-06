Hombre con lanzallamas hiere a seis personas en centro comercial (Video)

BOULDER, Colorado, EU. (AP) — Un hombre armado con un lanzallamas improvisado gritaba "Palestina libre " y arrojó un artefacto incendiario contra un grupo que se reunió para llamar la atención sobre la situación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza, informaron las autoridades policiales el domingo.

Seis personas resultaron heridas, incluidas algunas que sufrieron quemaduras.

El sospechoso, Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, enfrentará cargos en relación con el ataque, el cual era investigado por el FBI como un acto terrorista.

El atentado en el popular centro comercial al aire libre de Pearl Street, una zona de cuatro cuadras en el centro de Boulder, tuvo lugar en el contexto de una guerra entre Israel y Hamás que sigue desatando tensiones globales y ha contribuido a un aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos.

El ataque ocurrió apenas una semana después de que un hombre, que también gritó "Palestina libre", fuera acusado formalmente por asesinar a disparos a dos empleados de la embajada de Israel en Washington.

"Lamentablemente, este tipo de ataques se están volviendo demasiado comunes en todo el país", dijo Mark Michalek, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Denver. "Este es un ejemplo de cómo los perpetradores de violencia continúan amenazando a las comunidades en todo el país".

Las edades de las seis víctimas van desde los 67 hasta los 88 años y las lesiones van desde graves hasta leves, informaron las autoridades.

Last summer we visited our student in Boulder Co and saw this group of peaceful people marching quietly with posters of Israeli hostages ???Today this group was a target of evil. Terrorism and antisemitism in the lovely Pearl street. ?? Horrific. pic.twitter.com/OMJK8Xcaly — Shuly Galili (@shulygalili) June 1, 2025