Alcaldesa de Los Ángeles impone toque de queda en el centro de la ciudad

LOS ÁNGELES (AP).— La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso este martes el toque de queda nocturno para el centro de la ciudad.

El toque de queda entrará en vigor a partir de las 8 de la noche de este martes y tiene como objetivo “detener a los malos actores que se están aprovechando de la caótica escalada del presidente (Donald Trump)”.

Estableció que las personas que no viven o trabajan en el centro de Los Ángeles deberán evitar la zona”, pues los policías arrestarán a las personas que violen el toque de queda y serán procesadas.

En un momento más información.

