Kristi Noem: Quién es la secretaria de Seguridad de EE.UU. que reclamó a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kristi Noem respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que ésta dijera que las manifestaciones de los migrantes deben desarrollarse pacíficamente en Los Ángeles. La secretaria advirtió que el llamado “no debe encaminar protestas violentas” y respaldó “cualquier herramienta constitucional” que el presidente Donald Trump elija para contener manifestaciones.

Noem, nominada por Trump y confirmada por el Senado el 25 de enero de 2025 con 59 votos a favor y 34 en contra, es la octava secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ha pedido autorización para arrestar protestantes y usar drones, sin invocar formalmente la Ley de Insurrección –no aplicada desde los disturbios de 1992– aunque no la descarta . Durante el mismo fin de semana, Trump desplegó cerca de 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, lo que generó demanda judicial del gobierno de California por desplegar tropas federales sin consentimiento estatal.

Formación, trayectoria y roles adicionales

Kristi Lynn Arnold Noem nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur, y creció en un rancho familiar en el condado de Hamlin. Se graduó en 1990 de Hamlin High School, donde obtuvo el título de “Reina de la Nieve” del estado. Estudió en Northern State University, pero interrumpió sus estudios tras la muerte de su padre en 1994, regresando para hacerse cargo de la granja, donde posteriormente añadió un lodge de caza y un restaurante.

Realizó cursos en Mount Marty College y la Universidad del Sur de Dakota, y completó una licenciatura en ciencias políticas en South Dakota State University en 2012, mientras era congresista.

En 2007 ingresó a la Legislatura de Dakota del Sur, y ese mismo año se unió al Civil Air Patrol como miembro estatal, alcanzando el rango de teniente coronel. Esta organización actúa como auxiliar de la Fuerza Aérea en misiones de búsqueda y rescate.

Está casada desde 1992 con Bryon Noem, graduado en finanzas. Tienen tres hijos: Kassidy, Kennedy y Booker. Además, gestionan negocios agrícolas, ganaderos, un lodge de caza y una agencia de seguros .

Publicaciones y repercusión

Noem es autora de dos memorias, Not My First Rodeo: Lessons from the Heartland (2022) y No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (2024). En la segunda, aborda “lo que está mal en la política” y plantea soluciones para el futuro .

Trayectoria política destacada

Cámara estatal (2007–2011): asistente de la mayoría, promovió reformas fiscales y leyes de derechos a portar armas .

Congreso federal (2011–2019): representante por Dakota del Sur; fue coordinadora regional del Comité Republicano, enfocada en recortes de gasto federal .

Gobernadora (2019–2025): primera mujer en ocupar ese cargo en Dakota del Sur. Reelegida en 2022 con la mayor votación en la historia estatal; renunció en enero de 2025 para asumir el DHS.

Rol actual y medidas vigentes

Desde que asumió, Noem ha impulsado deportaciones masivas, revertido políticas migratorias anteriores y robustecido la vigilancia nacional con operativos de alto perfil.

La decisión de contener protestas migratorias en Los Ángeles recurriendo a drones y fuerzas federales supone una escalada direccionada por Noem, reforzando el mensaje de disuasión ante manifestaciones que percibe vinculadas a la seguridad nacional.

Efectos y tensiones en California

El despliegue de 700 marines y unos 4 mil guardias nacionales generó reacciones inmediatas de líderes locales. El gobernador Gavin Newsom presentó una demanda alegando violación de soberanía estatal. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza, mientras la policía subrayó que no recibió aviso formal del arribo militar .

Los operativos se desarrollaron en el contexto de arrestos masivos –más de 100 detenciones según fuentes federales– y episodios de vandalismo y enfrentamientos con agentes de ICE y policía local. Líderes estatales calificaron el despliegue como innecesario y perjudicial para la confianza civil.