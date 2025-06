Así se burló Gavin Newsom, gobernador de California, de Trump, con IA de Star Wars

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En medio de las crecientes tensiones por las redadas en Los Ángeles contra migrantes, Gavin Newsom, gobernador de California comparó, en redes sociales, las fuerzas militares desplegadas por Donald Trump, en ese estado, con las tropas de Star Wars, llamadas “stormtroopers”.

Este martes 10 de junio, la Oficina de Newson compartió un video en el que una voz, creada con inteligencia artificial, parecida a la del emperador Palpatine –villano en las películas de “Star Wars”–, narra las recientes publicaciones de Trump en su red, Truth Social, sobre los disturbios en la ciudad californiana.

“Nuestra otrora gran ciudad estadunidense, Los Ángeles, ha sido invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales”, escribió el magnate republicano en su plataforma, y narró el video de Newson, con la voz ficticia.

A ONCE GREAT AMERICAN CITY HAS BEEN OCCUPIED! pic.twitter.com/R3EnZNIk55