Musk se retracta en su disputa con Trump y lamenta publicaciones que “fueron demasiado lejos”

WASHINGTON (AP) — Elon Musk dio un paso atrás en su explosiva disputa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y publicó un mensaje en X en el que lamentó algunas de sus publicaciones sobre su antiguo aliado, afirmando que fueron "demasiado lejos".

"Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la semana pasada. Fueron demasiado lejos", dijo el multimillonario en una publicación en la madrugada del miércoles.

La ruptura de Musk con un presidente en cuya elección gastó cientos de millones de dólares pareció poner fin a su influencia en la Casa Blanca y generó preocupaciones sobre los efectos en sus empresas.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.