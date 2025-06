Presunta agresión sexual desata protestas contra la migración en Irlanda del Norte

MADRID (EUROPA PRESS).- Cientos de personas han vuelto a salir a la calle por segunda noche consecutiva en el marco de una serie de protestas en la localidad norirlandesa de Ballymena tras la detención de dos migrantes por una presunta agresión sexual, unos disturbios que se han saldado de momento con más de una treintena de policías heridos.

La Policía, que ha vuelto a intervenir para sofocar los ataques incendiarios durante una segunda noche de violencia en las calles de Ballymena, ha alertado de que muchos de los actos perpetrados durante estas dos últimas noches están siendo investigados como posibles delitos de odio "motivados por cuestiones raciales".

Las fuerzas de seguridad han recurrido así al uso de cañones de agua y balas de goma ante el lanzamiento de cócteles molotov, piedras y travesaños de andamios situados en las inmediaciones. Además, cinco personas han sido detenidas, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

Las protestas comenzaron el lunes después de que dos adolescentes fueran detenidos tras ser acusados de agredir sexualmente a una adolescente en el condado de Antrim. Los disturbios se volvieron más violentos después de que saliera a la luz que ambos acusados habían necesitado un traductor para entender los cargos que se les imputaban.

Asimismo, los incidentes se han extendido a Newtownabbey y Carrickfergus, en el condado de Antrim, y al norte de Belfast, la capital norirlandesa, si bien han sido descritos como "esporádicos" por la Policía.

Protesters throw petrol bombs, bricks and firecrackers at police during another unrest in Ballymena

Five people were arrested overnight and another 17 officers were injured, bringing the total to 32.

Protesters set fire to homes, cars, a car wash, and a tyre center. pic.twitter.com/11RPPWzRFb — Abdul Moiz (@AbdulMoiz_27) June 11, 2025