Niño de 7 años muere por bala perdida disparada por un policía: lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Thiago Correa Medina, de 7 años, murió tras ser alcanzado por una bala durante un tiroteo ocurrido en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, en Argentina. El disparo provino del arma de un policía federal que se encontraba fuera de servicio y que repelía un intento de asalto, según informaron medios locales.

El niño permaneció internado durante un día en el Hospital de Niños de San Justo, conectado a asistencia mecánica. La familia confirmó su fallecimiento el viernes, tras ser declarado con muerte cerebral.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó la situación a la acción de los delincuentes que protagonizaron el asalto. En conferencia de prensa, declaró que “los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes”.

Así ocurrió el tiroteo que dejó a Thiago herido

El hecho se produjo el miércoles por la noche, alrededor de las 22:30 horas, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. De acuerdo con la reconstrucción presentada por los investigadores y reportada por Infobae, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), vestido de civil, fue sorprendido por cuatro delincuentes armados mientras esperaba un colectivo junto a su madre.

Familiares y vecinos de Ciudad despidieron a Thiago Correa, de 7 años, en una emotiva ceremonia.

Foto: FB Daira Medina

El oficial, identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, se identificó como policía y extrajo su pistola reglamentaria, disparando en repetidas ocasiones. En medio del tiroteo, una de las balas impactó en la cabeza de Thiago, quien se encontraba con su padre esperando el transporte público.

Fabián Correa, padre del menor, relató a TN que intentó proteger a su hijo al escuchar las detonaciones: “Cuando me di cuenta de que estaban a los tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala”.

La familia de Thiago Correa Medina exige justicia

Tras el fallecimiento de su hijo, Fabián Correa expresó ante la prensa: “Necesito justicia por Thiago. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”, reportó Infobae.

Horas después, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito”.

La comunidad educativa del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima, donde estudiaba Thiago, y el Club Defensores Unidos de Tablada, donde jugaba al fútbol, también manifestaron su pesar. Ambas instituciones suspendieron sus actividades y expresaron su acompañamiento a la familia.

El policía, imputado por homicidio

El fiscal a cargo del caso, Diego Rulli, de la Unidad Federal de Investigación de Homicidios, imputó al agente Aguilar Fajardo por “homicidio con dolo eventual”. Clarín reportó que el fiscal explicó que “hubo un exceso en la legítima defensa, dada la gran cantidad de disparos, y el lugar donde ocurrió: una avenida pública”.

Según informó Ámbito, la acusación contra el oficial considera que el agente efectuó más de 11 disparos en un espacio público y transitado, lo que agravó el riesgo para terceros.

Durante el enfrentamiento, uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, murió. Otros dos resultaron heridos, mientras que un cuarto se dio a la fuga. Según datos reportados por Infobae, en la escena del tiroteo se encontró un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, así como un proyectil deformado y rastros de sangre de Thiago a casi 200 metros del lugar donde fue herido.

Declaración del policía detenido

Aguilar Fajardo permanece detenido y solicitó la realización de una reconstrucción del hecho. Según Norte, en su segunda declaración ante el fiscal, el policía afirmó: “Hubiera preferido que me maten antes de que Thiago hubiese muerto”. Añadió que no imaginó que en el lugar pudiera haber un menor a tal distancia: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”.

El oficial pidió que la reconstrucción se realice en el mismo sitio y horario de los hechos, para demostrar las condiciones de iluminación y visibilidad. Según su testimonio, “lo único que quería era que se fueran” los agresores.

El proceso judicial sigue en curso. Aguilar Fajardo fue indagado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa y con dolo eventual, en concurso con tentativa de homicidio en tres oportunidades, informó Norte. Por lo pronto, continuará detenido mientras se define su situación procesal.