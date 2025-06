Gobernador de Florida justifica atropellamientos contra manifestantes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que en la política de su estado cualquier conductor tiene el derecho de atropellar a manifestantes si se encuentra en una situación de riesgo.

“Tenemos una política. Si conduces por una de esas calles y una turba entra, rodea tu vehículo y te amenaza, tienes derecho a huir por tu seguridad. Entonces te marchas, atropellas a una de estas personas, es su culpa por agredirte”, sostuvo en una entrevista con “The Rubin Report”.

Además, exhortó a los ciudadanos a no quedarse sentados en sus autos y "ser un blanco fácil”, dejando que los manifestantes “te saquen del coche y te arrastren por las calles. Tienes derecho a defenderte en Florida”.

Molly Best, vocera de la oficina del gobernador, recordó que, en 2021, DeSantis firmó la legislación antidisturbios más estricta del país, la cual dicta:

In 2021, @GovRonDeSantis signed the toughest Anti-Riot legislation in the nation, saying, "In Florida, we are taking an unapologetic stand for the rule of law and public safety. We are holding those who incite violence in our communities accountable, supporting our law… — Molly Best (@MsMollyBest) June 13, 2025