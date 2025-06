Irán bombardea Israel: caen misiles en Tel Aviv

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Menos de 24 horas después del ataque de Israel a Irán se suscitó una respuesta ofensiva: el gobierno iraní bombardeó la ciudad de Tel Aviv, donde al menos residen 4 millones 250 mil personas.

Aunque la mayoría del armamento fue interceptado por el sistema de defensa, diversos misiles lograron evitarlo y alcanzaron objetivos en la ciudad. Hasta el momento se desconocen el número de víctimas, o los lugares donde impactaron los misiles; aunque de acuerdo con las imágenes de televisión, los ataques golpearon parte del distrito de viviendas de la ciudad.

