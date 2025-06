El volcán Kilauea, en Hawái, expulsó lava que alcanzó más de cien metros de altura (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El volcán Kilauea, en Hawái, comenzó a expulsar fuentes de lava que alcanzaron más de 100 metros de altura, el miércoles 11 de junio.

El volcán en la Isla Grande de Hawái, uno de los más activo del mundo, lleva seis meses en erupción intermitente. Este se trata del episodio eruptivo número 25 desde el 23 de diciembre de 2024, cuando registró intensa actividad.

El episodio dentro del cráter Halema?uma?u comenzó a las 11:57 horas de este miércoles de 11 de junio, en el respiradero norte del volcán. Antes del evento, se registró un fenómeno de pistoneo de gas, ocurrido el martes. Se conoce así a lo que sucede cuando el gas se acumula en la parte superior de una columna de lava dentro de un respiradero. Científicos del Observatorio de Volcanes de Hawái explicaron que esto es lo que provoca que la lava suba.

Estos fenómenos ocurrieron con una frecuencia de hasta 10 veces por hora, y aumentaron en intensidad hasta que una pequeña fuente comenzó a expulsar lava un día después.

El Departamento del Interior de Estados Unidos compartió en X (antes Twitter) una foto en la que se aprecia la erupción del volcán, con una fuente de lava que se eleva con fuerza y velocidad, para volver al suelo del cráter.

La dependencia también publicó un video en el que se observa a un miembro del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), recolectar muestras de lava. “Estas muestras ayudan a los científicos a comprender mejor lo que sucede en las profundidades de las cámaras de magma del volcán”, explicó el Departamento del Interior.

Talk about a molten career path. pic.twitter.com/rYPUfN8R8A — US Department of the Interior (@Interior) June 11, 2025