Siguiendo a Trump, países del G7 buscan recortar ayuda a países pobres: Oxfam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que los países del G7 prevén recortar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en un 28% para 2026, lo que, afirmaron, podría costar millones de vidas y dejar a niñas, niños, hombres y mujeres sin acceso a suficientes alimentos, agua, educación y atención médica.

El Comité de Oxford para el alivio de la Hambruna (Oxfam, por sus siglas en inglés) acusó que con este tipo de decisiones “deliberadas y mortales”, los países que integran el G7 –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido– permiten atrocidades e incumplen sus compromisos internacionales al afectar la ayuda en sectores vitales para países en situación de pobreza.

Por ello, la Oxfam pidió al G7 revertir urgentemente los recortes en la ayuda y restablecer la financiación para hacer frente a los retos mundiales actuales pues apuntó que la mayoría de los países de dicho grupo aporta mucho menos del porcentaje objetivo del 0.7% en ayuda establecido hace más de 50 años por la ONU.

“Los países de ingresos bajos y medios se enfrentan a la reducción de la ayuda, el aumento de la deuda y las barreras comerciales, una tormenta perfecta que amenaza el desarrollo y la recuperación”, indicó la confederación de organizaciones de la sociedad civil a través de un comunicado.

La Oxfam recordó que los países del G7, cuya cumbre iniciará esta semana en Kananaskis, Canadá, en conjunto aportan cerca de tres cuartas partes de toda la AOD, por lo que el recorte previsto para 2026 sería el mayor desde la creación del grupo en 1975.

"La retirada del G7 del mundo no tiene precedentes y no podría llegar en peor momento, con el hambre, la pobreza y el daño climático intensificándose. El G7 no puede pretender tender puentes con una mano mientras los derriba con la otra. Esto envía un mensaje vergonzoso al sur global: que los ideales de colaboración del G7 no significan nada", afirmó el director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar.

Si el G7 realiza el recorte previsto para 2026, será el tercer año consecutivo en que se reduce el gasto que el grupo realiza en ayuda en 44 mil millones de dólares para aportar solo 112 mil millones de dólares, precisó la Oxfam.

La confederación acusó que los recortes son impulsados por Estados Unidos, con la mayor reducción a razón de 33 mil millones de dólares menos; Alemania, 3 mil 500 millones de dólares menos; Reino Unido, 5 mil millones de dólares y Francia, 3 mil millones de dólares menos.

"En lugar de romper con el cruel desmantelamiento de USAID y otras ayudas exteriores estadounidenses por parte de la administración Trump, los países del G7 como Reino Unido, Alemania y Francia están, en cambio, siguiendo el mismo camino, recortando drásticamente la ayuda con medidas brutales que costarán millones de vidas", dijo Behar.

"Estos recortes matarán de hambre a las personas hambrientas, negarán medicinas a las personas enfermas y bloquearán la educación de una generación de niñas y niños. Se trata de una traición catastrófica a las personas en situación más vulnerable del mundo y un golpe devastador a la credibilidad del G7".

La Oxfam afirmó que, según las proyecciones económicas, esto podría significar que 5.7 millones de personas más en África caerán por debajo de los niveles de pobreza extrema en 2026, cifra que podría dispararse hasta los 19 millones en 2030 y que están en riesgo servicios públicos vitales en países como Liberia, Haití, Malaui y Sudán del Sur, donde la ayuda estadounidense había representado más del 40% de los presupuestos de salud y educación.

Añadió que con esto, terminarán los programas de nutrición infantil financiados por Estados Unidos que benefician a un millón de niñas y niños, por valor de tan sólo 128 millones de dólares, lo que podría provocar 163 mil 500 muertes infantiles más al año.

“Los recortes de la ayuda estadounidense podrían provocar hasta 3 millones de muertes evitables cada año, con 95 millones de personas que perderían el acceso a la atención sanitaria. Esto incluye muertes de niñas y niños que se pueden prevenir con vacunas, la pérdida de acceso a la atención médica de las mujeres embarazadas y el aumento de las muertes por malaria, tuberculosis y VIH”, agregó la Oxfam.

“Los países del G7 no sólo están incumpliendo sus compromisos con la ayuda y la solidaridad mundiales, sino que están alimentando los conflictos al permitir graves violaciones del derecho internacional, como en Gaza, donde la población se enfrenta al riesgo de hambruna. Ya sea en Ucrania, en los territorios palestinos ocupados, en la República Democrática del Congo o en cualquier otro lugar, la población civil debe estar siempre protegida, y la ayuda suele ser la primera línea de esa protección. Los países del G7 están mostrando un doble estándar que amenaza con aumentar la inestabilidad, los conflictos y las atrocidades en el mundo”.