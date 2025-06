Ante el fuego cruzado entre Israel e Irán, ¿qué tan cerca está una guerra nuclear?

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Crecen los temores de un conflicto de mayor escala entre Irán e Israel. Aunque Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico, el Gobierno de Netanyahu lo considera una amenaza existencial y ha lanzado ataques directos contra sus instalaciones.

En ese contexto, ¿el mundo está realmente al borde de una guerra nuclear?

Desde hace ya mucho tiempo, Israel había fijado a Irán como su mayor enemigo, creando una tensa calma en Medio Oriente. Pero, en los últimos días, pasó de las palabras a los hechos, detonando una de las peores escaladas en la región.

Para el gobierno de Benjamin Netanyahu, Teherán representa “amenazas existenciales” por dos razones: su programa nuclear y su arsenal de misiles de largo alcance, capaces de atacar a Israel.

Esos fueron los argumentos de Israel para atacar la estructura militar y nuclear iraní el 13 de junio, desencadenando un intercambio de intensos bombardeos entre la República Islámica y el país gobernado por Benjamin Netanyahu, que hasta la fecha no cesa.

Israel afirmó que el ataque era necesario para impedir que Irán construyera un arma atómica.

Sin embargo, la ONU ha reconocido que no tiene pruebas de ello, aunque tampoco puede garantizar que el programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico.

En el contexto de fuego cruzado, crecen los temores de un enfrentamiento de mayor escala entre las partes, con un factor clave: precisamente, el posible uso de armas nucleares.

Y, a pesar de que no hay pruebas de un arma nuclear iraní, el OIEA sí ha cuestionado las reservas de uranio enriquecido de Irán y, justamente, la semana pasada censuró a la nación por no cumplir con las instrucciones de los inspectores del organismo.

Con este panorama, el futuro de este conflicto directo es cada vez más incierto, con Israel confirmando estar en “un punto de no retorno” e Irán prometiendo el ataque con misiles “más grande de la historia” contra su rival.

¿Realmente llegará la confrontación a nivel nuclear? ¿Cuáles serían las consecuencias de una eventual guerra atómica? ¿La agencia nuclear de la ONU está preparada para la mediación?

¿En qué va el programa nuclear iraní?

El programa nuclear de Irán se extiende por numerosos lugares. Aunque la amenaza de Israel sobre sus bases nucleares no es una novedad, solo algunas de esas instalaciones se han construido bajo tierra.

Según Estados Unidos y el OIEA, la República Islámica tenía un programa de armas nucleares coordinado y secreto que detuvo en 2003, acusación que Teherán niega.

En 2015, Irán aceptó restricciones a sus actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones internacionales en virtud de un acuerdo firmado ese mismo año con las potencias mundiales.

Pese a ello, el pacto se vino abajo cuando Donald Trump, que cumplía su primer periodo presidencial, retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018. Al año siguiente, Teherán empezó a abandonar las restricciones.

Irán ha estado ampliando su programa de enriquecimiento de uranio desde la ruptura del pacto, reduciendo el tiempo que necesitaría para producir suficiente uranio apto para una bomba nuclear a días o poco más de una semana, frente al mínimo de un año que establecía el acuerdo de 2015.

Actualmente, Irán está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza fisible, cerca del 90% del grado necesario para armas, en dos de sus sitios de operación nuclear. Eso quiere decir que, en teoría, tiene suficiente material enriquecido a ese nivel -si continúa enriqueciendo- para seis bombas, según el criterio del organismo autónomo OIEA, vinculado al sistema de Naciones Unidas.

¿Estamos realmente a puertas de una guerra nuclear?

En diálogo con France 24, Julián Gadano, exsubsecretario de Energía Nuclear de Argentina y director del programa de Energía e Innovación de la Universidad Tres de Febrero, apuntó: “No estamos más cerca de un desastre nuclear que hace algunos días”.

El experto destacó que “Israel es una potencia nuclear, tiene armas nucleares, Irán no”, por lo que “nadie supone, ni que Israel vaya a usar sus armas, ni que una potencia nuclear eventualmente aliada a Irán responda”.

Por el contrario, lo que busca el Estado de mayoría judía con la República Islámica es “atrasar la capacidad, ponerla más lejos en el tiempo de estar en condiciones de tener uranio al 90%, que es una condición necesaria para una bomba. Pero esto no implica suponer que va a haber una conflagración nuclear. No, para nada”.

Si hay una guerra nuclear, ¿cuáles serían las consecuencias?

Tras subrayar que lo ve muy poco probable, Gadano explicó para este medio que las consecuencias de una guerra nuclear serían “terribles porque una bomba nuclear genera efectos muy devastadores en el corto plazo por el nivel de la explosión y por la radiación que queda”.

Al mismo tiempo, si el conflicto escalara a nivel global, “una guerra nuclear es el fin de la humanidad”. Pero, “no estamos en ese momento” ni las condiciones actuales “nos han acercado a ese momento”, recalcó.

Por el contrario, el exfuncionario nuclear de Argentina destacó que “fue mucho más impactante la invasión de Ucrania por parte de Rusia”, dado que Moscú “es una potencia nuclear de muchas más armas nucleares que Israel”.

¿Cuál es el impacto de los ataques israelíes a los objetivos iraníes?

Sobre las dudas que hay respecto a las implicaciones de atacar centrales de uranio, Gadano explica que son “instalaciones sensitivas, sí, pero las plantas de enriquecimiento de uranio son objetivos militares”.

Es decir: “No tienen radiación, no es una central nuclear, no es una no hay uranio irradiado ahí, con lo cual, por supuesto, siempre es mejor que no haya conflictos y siempre hay más riesgo cuando hay un conflicto, pero se está bombardeando una planta de enriquecimiento uranio, que es una planta química, no tiene uranio irradiado y es un objetivo militar”.

Israel “es un país nuclear”

El analista argentino recordó que Israel “tiene armas nucleares, es decir, es un país nuclear”, y que “en el mundo hay nueve países con armas nucleares, cinco están permitidos por el tratado de proliferación nuclear, son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, es decir: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido.

Con todo y eso, “ninguno de estos países lo ha usado en el armamento nuclear”. Así las cosas, a pesar de que Israel no ha usado su arsenal nuclear, este sí le da en gran parte fuerza a su bloque armado. Por ello, todo esto lo “pone en ventaja respecto a sus vecinos con los que tiene conflicto”.

Con información de AP, Reuters y medios locales