Ataque iraní en la zona residencial de Petah Tikva mata a cuatro civiles (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro civiles murieron tras la colisión de un misil iraní en un edificio residencial en Petah Tikva (Israel central), durante la madrugada del lunes 16 de junio, de acuerdo con una investigación preliminar del Comando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Petah Tikva es una ciudad en el distrito central de Israel, donde habitan más de 250 mil habitantes, lo que la convierte en una de las más grandes del país. La zona, predominantemente residencial, cuenta con una infraestructura defensiva y está ubicada a 11 kilómetros al este de Tel Aviv.

Medios locales reportaron que un proyectil —identificado como misil balístico pesado— impactó directamente entre dos habitaciones seguras reforzadas (“mamad”) del edificio.

WATCH. What’s happening now is insane. The iron dome is failing and Israeli cities are being pounded with devastating missiles. Tel Aviv, Haifa, Bnei Brak … all hit including Haifa’s oil refinery. Buildings in Herzliya and Petah Tikva destroyed and northern military bases hit pic.twitter.com/UAjmcm5YLI — Hadi (@HadiNasrallah) June 16, 2025