El Ejército de Israel bombardea de nuevo la capital de Irán (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- El Ejército de Israel llevó a cabo este lunes un nuevo bombardeo en el oeste de la capital de Irán, Teherán, contra supuestos objetivos militares iraníes tras emitir una orden de evacuación contra civiles en el marco de la actual escalada entre las partes.

Las defensas antiaéreas iraníes se han activado este lunes tras registrarse ataques en el oeste de la capital, concretamente en las zonas montañosas de Bagheri y Chitgar, según la agencia de noticias estatal ISNA.

El portavoz en persa del Ejército israelí, Kamal Penhasi, había publicado en redes sociales poco antes una advertencia "urgente" a los residentes del distrito tres de Teherán, instando a abandonar la zona "inmediatamente" por cuestiones de seguridad.

"En las próximas horas, el Ejército israelí actuará en esta zona para atacar la infraestructura militar del régimen iraní, tal como lo ha hecho en los últimos días en los alrededores de Teherán", indicó en la red social X, siendo la primera orden de evacuación emitida contra civiles en territorio iraní.

Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado este lunes que otros dos altos cargos militares iraníes murieron en la víspera como consecuencia de los bombardeos contra la sede de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán.

En concreto, se trata de Mohsen Bakri, jefe del departamento de Inteligencia de la Fuerza Quds, y su adjunto, Abu al Fald Nikuei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya informó en la víspera de la muerte de otros dos altos cargos iraníes: el jefe de la sección de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Kazemi, y su 'número dos', Hasán Mohaqeq.

El conflicto estalló después de que el Ejército israelí lanzara numerosos bombardeos el viernes contra altos cargos militares, edificios civiles e instalaciones nucleares iraníes --ataques contra territorio iraní que han continuado desde entonces--, tras lo que Irán respondió con diversas oleadas de misiles y drones contra territorio israelí.

