Irán planea abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear: ¿Qué implicaciones traería su retiro?

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- En respuesta a los intensos bombardeos israelíes contra instalaciones atómicas de Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán anunció este lunes 16 de junio que el Parlamento de su país prepara un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear.

¿Qué implicaciones acarrearía la medida? A continuación, un repaso por las claves del acuerdo que prohíbe la proliferación de armas de destrucción masiva.

El anuncio fue hecho por Esmaeil Baghaei, portavoz de la cartera iraní, quien indicó que “a la luz de los recientes acontecimientos”, la nación tomará “la decisión pertinente”.

“El Gobierno debe hacer cumplir los proyectos de ley parlamentarios, pero dicha propuesta se está preparando y la coordinaremos con el Parlamento en las etapas posteriores”, puntualizó Baghaei.

Los medios de comunicación estatales del país aseguraron que el Legislativo aún no ha tomado ninguna decisión respecto a la eventual salida del TNP, a pesar de que un legislador aseguró que la propuesta estaba en las etapas iniciales del proceso legal.

El anuncio llega en la cuarta jornada consecutiva de cruce de ataques entre los dos países, iniciada el pasado viernes 13 de junio por parte de Israel contra lo que, asegura, son instalaciones nucleares.

El objetivo, según la Administración de Benjamin Netanyahu es destruir las capacidades nucleares de Teherán para forzarlo a frenar su programa atómico. Todo ha tenido lugar en medio de las negociaciones entre la República Islámica y Estados Unidos, que ahora parecen quedar enterradas.

Pero Israel no solo está apuntando contra las instalaciones nucleares, sino también contra varios objetivos en simultáneo, con lo que busca debilitar a su adversario: altos mandos militares, científicos nucleares y miebros de los servicios de inteligencia, entre otros.

Baghaei remarcó que acontecimientos como los ataques de Israel "afectan naturalmente las decisiones estratégicas del Estado", y que, por el contrario, “el régimen sionista es el único poseedor de armas de destrucción masiva en la región".

Lo anterior, siguiendo los señalamientos de varios líderes regionales que aseguran ampliamente que el Estado de mayoría judía, que nunca se adhirió al TNP, posee armas nucleares. Un planteamiento que el país hebreo no confirma pero tampoco niega.

Los bombardeos israelíes sobre la República Islámica, que comenzaron a finales de la semana pasada, son justificados según el Gobierno de Israel bajo el argumento de que Irán está a a punto de construir una bomba nuclear.

Sin embargo, Irán siempre ha afirmado que su programa nuclear tiene fines pacíficos, a pesar de que acumula más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al militar.

Ante las sospechas nucleares, también este lunes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró que las armas nucleares eran contrarias a un edicto religioso del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien en 2003 declaró “haram” (prohibido) las armas biológicas y atómicas.

¿Qué es el Tratado de No Proliferación Nuclear?

El TNP, que Teherán ratificó en 1970, garantiza a los países firmantes el derecho a utilizar energía nuclear a cambio del compromiso de no desarrollar armas atómicas y ser objeto de inspecciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de la ONU.

El acuerdo entró en vigor el 5 de marzo de 1970 y, el 11 de mayo de 1995, se prorrogó indefinidamente.

Los 191 Estados firmantes se comprometen a no fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros elementos atómicos.

Asimismo, los compromisos de los países miembro se diferencian dependiendo de si son poseedores o no de armas nucleares. Al respecto, la organización española Foro Nuclear explica que las naciones poseedoras de armas nucleares acuerdan no traspasar a nadie armas nucleares ni ayudar a ningún Estado a fabricarlas ni adquirirlas.

Mientras, los países no poseedores de armamento nuclear, según la organización española, se comprometen a no recibir de nadie armas nucleares, ni fabricarlas, ni pedir ayuda para ello. En paralelo, pactan no proporcionar materiales básicos (uranio y torio) ni materiales nucleares especiales (uranio enriquecido y plutonio) a ningún país no poseedor de armas nucleares.

¿Qué países firmantes poseen armas nucleares?

Según la agencia nuclear de la ONU, hay cinco Estados firmantes poseedores de armas nucleares: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido.

Del otro lado, hay 168 Estados miembros del TNP que no poseen armamento de este tipo.

Aunque el OIEA no es una parte del acuerdo, es el encargado de administrar las salvaguardias internacionales para verificar que los países miembro cumplan con los compromisos de no proliferación que contrajeron en virtud del pacto, “con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos”, explica el organismo.

El tratado garantiza a los países el derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles a cambio de exigirles que renuncien a las armas atómicas y cooperen con el organismo de control nuclear de la ONU, el OIEA.

Pero se presume que Israel posee un arsenal nuclear considerable, aunque ni lo confirma ni lo niega. Se trata del único Estado de Medio Oriente que no ha firmado ese tratado.

Teherán exige al OIEA condenar a Israel por atacar sus instalaciones nucleares

Reza Najafi, embajador iraní ante el OIEA, exigió este lunes, en el marco de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores de la agencia nuclear, la condena de Israel por parte del organismo por sus ataques contra el programa nuclear de la República Islámica.

Najafi aseguró que "la Junta (del OIEA) debe condenar la agresión israelí en los términos más enérgicos y hacer que rinda cuentas. De lo contrario, se estaría apaciguando a este régimen agresor y asesino de niños, lo que equivale a un genocidio".

De igual forma, el representante iraní apuntó a que el OIEA tenía una "clara responsabilidad" de tomar medidas de prevención y disuasión cuando Irán informó a la agencia sobre amenazas creíbles contra sus instalaciones nucleares.

En ese sentido, el funcionario nuclear recordó que varias resoluciones de la agencia “reafirman claramente que todo ataque armado o amenaza contra instalaciones nucleares dedicadas a fines pacíficos constituye una violación de los principios de la Carta de la ONU, del derecho internacional y del estatuto del OIEA".

Con información de Reuters, EFE y medios locales