Ministro de Defensa de Israel se atribuye el ataque a televisora iraní (Video)

Polvo y escombros llenaron el lunes un estudio de la televisión estatal iraní en plena transmisión en vivo debido a un ataque israelí durante una transmisión en vivo.

Al momento del ataque, Sahar Emami, una presentadora de la Cadena de Noticias de la República Islámica de Irán, salió de cuadro tras el ataque mientras la pantalla detrás de ella se apagaba. Se escuchaba a personas en el set decir en árabe "Allahu akbar", que significa "Dios es grande".

La transmisión cambió rápidamente a programas pregrabados. Pronto, Emami regresó en vivo desde otro estudio y se le vio hablando con otro presentador. Las imágenes mostraban humo y llamas. La estación dijo más tarde que el edificio fue alcanzado por cuatro bombas.

