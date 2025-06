Sospechoso de disparar a dos legisladores estatales de Minnesota planeaba atacar a otros dos

MINNEAPOLIS (AP).- El hombre acusado de matar a un legislador de Minnesota y herir a otro fue a las casas de otros dos legisladores la noche de los tiroteos, con la intención de infligir más matanzas contra aquellos en su lista, dijo este lunes un fiscal federal.

Pero uno de los otros legisladores estaba de vacaciones y el sospechoso abandonó la otra casa después de que la policía llegó temprano el sábado, dijo el fiscal federal interino Joseph Thompson en una conferencia de prensa.

El sospechoso, Vance Boelter, planeó meticulosamente los ataques, llevando a cabo misiones de vigilancia, tomando notas sobre las casas y las personas a las que apuntaba y disfrazándose como un oficial de policía la noche de los ataques, dijo Thompson.

“No es exagerado decir que sus crímenes son materia de pesadilla”, dijo.

Boelter se entregó a la policía el domingo tras ser encontrado en un bosque cercano a su casa, tras una intensa búsqueda que duró casi dos días y que comenzó cerca de Minneapolis. Se le acusa de hacerse pasar por un oficial y disparar fatalmente a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes Melissa Hortman y a su esposo, Mark, en su casa la madrugada del sábado, en los suburbios del norte de Minneapolis.

Las autoridades dicen que también disparó al senador John Hoffman, demócrata, y a su esposa, Yvette, que vivían a pocos kilómetros de distancia.

La fiscalía federal anunció este día que acusó a Boelter, de 57 años, de homicidio y acoso a nivel federal. Ya enfrenta cargos estatales, incluyendo homicidio e intento de homicidio.

Boeltner tenía muchos cuadernos llenos de planes y se esforzó por encontrar las direcciones de sus víctimas y sus familiares, afirmó Thompson. Sin embargo, las autoridades no han encontrado ningún escrito que "identifique claramente sus motivos", añadió. Aunque los objetivos eran demócratas y funcionarios electos, Thompson afirmó que era demasiado pronto para especular sobre cualquier ideología política que pudiera explicar sus motivos.

Las autoridades se negaron a identificar a los otros dos funcionarios electos a quienes Boelter presuntamente acosó, pero que escaparon ilesos. Sin embargo, quedó claro que los tiroteos tuvieron motivaciones políticas.

“Este fue un ataque dirigido contra personas que respondieron al llamado del servicio público”, declaró Alvin Winston, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Minneapolis. La búsqueda resultante, afirmó, fue la mayor de un sospechoso en la historia del estado.

La esposa de Boelter consintió que la policía revisara su teléfono, según una declaración jurada del FBI que cita un mensaje de texto de Boelter a un chat grupal familiar: "Papá se fue a la guerra anoche... No quiero decir más porque no quiero implicar a nadie".

Su esposa recibió otro mensaje de texto que decía: “No hay palabras para explicar cuánto lamento esta situación… vendrán personas a la casa armadas y con el gatillo fácil y no los quiero cerca”, decía la declaración jurada.

Sospechoso atrapado en un bosque de Minnesota cerca de su casa

En un momento dado, Boelter le compró una bicicleta eléctrica y un sedán Buick a alguien que conoció en una parada de autobús en el norte de Minneapolis, según la declaración jurada federal. La policía encontró el sedán abandonado en una carretera el domingo por la mañana.

En el auto, las autoridades encontraron un sombrero de vaquero que Boelter había usado en las grabaciones de vigilancia, así como una carta dirigida al FBI, según informaron las autoridades. La carta decía haber sido escrita por el Dr. Vance Luther Boulter y que él era el tirador prófugo en Minnesota involucrado en los dos tiroteos.

El coche fue encontrado en la zona rural del condado de Sibley, donde vivía Boelter, y un agente de policía informó que creyó haberlo visto correr hacia el bosque. La policía desplegó 20 equipos tácticos diferentes, dividiendo la zona para la búsqueda.

Durante la búsqueda, la policía confirmó que alguien estaba en el bosque y buscó durante horas, utilizando un helicóptero y agentes a pie, hasta encontrar a Boelter. Se entregó a la policía, arrastrándose hasta donde estaban los agentes antes de ser esposado y puesto bajo custodia en un campo, informaron las autoridades.

Los registros de la cárcel muestran que Boelter fue ingresado en la cárcel del condado de Hennepin la madrugada del lunes.

Un ataque dirigido

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal del estado, dijo que la violencia probablemente habría continuado si los oficiales de Brooklyn Park no hubieran revisado la casa de Hortman, lo que provocó que Boelter huyera.

Los Hoffman fueron atacados primero en su casa de Champlin la madrugada del sábado. Una denuncia penal, revelada tras el arresto de Boelter, indicó que su hija adulta llamó al 911 para denunciar que una persona enmascarada había llegado a la puerta y les había disparado a sus padres.

Después de que la policía del cercano Brooklyn Park se enteró de que un legislador había recibido un disparo, enviaron agentes de patrulla para verificar la casa de los Hortman.

Los agentes de policía de Brooklyn Park llegaron justo a tiempo para ver a Boelter dispararle a Mark Hortman a través de la puerta abierta de la vivienda e intercambiaron disparos con él, quien huyó al interior de la misma antes de escapar, según la denuncia. Melissa Hortman fue encontrada muerta en el interior, según el documento.

Las autoridades dijeron que Boelter se hizo pasar por un oficial de policía e incluso supuestamente alteró un vehículo para que pareciera un coche de policía.

Un legislador de Minnesota dijo que el perro de Hortman tuvo que ser sacrificado después de recibir un disparo en el ataque.

“Sus hijos tuvieron que sacrificarlo tras enterarse del asesinato de sus padres”, publicó la representante Erin Koegel en la red social X. “Gilbert no iba a sobrevivir. Melissa adoraba a ese perro. Lo entrenó como perro de servicio. Reprobó la escuela y ella estaba tan feliz de que reprobara para poder quedarse”.

No hay detalles sobre el motivo

Se encontró una lista de unos 70 nombres en los escritos recuperados del falso vehículo policial en la escena del crimen, según informaron dos agentes del orden que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a revelar detalles de la investigación en curso.

Los escritos y la lista de nombres incluían a destacados legisladores estatales y federales, así como a líderes comunitarios, así como a defensores del derecho al aborto e información sobre centros de salud, según los funcionarios.

Un funcionario de Minnesota declaró a la AP que legisladores que se habían expresado abiertamente a favor del derecho al aborto figuraban en la lista. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación estaba en curso.

Boelter es un ex funcionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según muestran los registros, aunque no estaba claro si se conocían o en qué medida.

Apenas horas después de los tiroteos, Boelter envió un mensaje de texto a sus amigos para disculparse por sus acciones, aunque no dijo qué había hecho.