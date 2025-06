Televisión pública de Irán es atacada durante transmisión en vivo (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon la tarde de este lunes la sede de la televisión pública iraní en Teherán, IRIB, según la agencia de noticias semioficial iraní Mehr.

Las Fuerzas Aéreas israelíes confirmaron que "continúan atacando objetivos militares en el centro de Irán", aunque por el momento no dan más detalles al respecto.

Este ataque se produce después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señalara directamente a la "propaganda" iraní. "El altavoz de propaganda y sedicioso de Irán está a punto de desaparecer", apuntó Katz en redes sociales. "Ha comenzado la evacuación de los residentes cercanos".

Precisamente las Fuerzas Armadas israelíes habían instado a desalojar el denominado Distrito 3 de Teherán, donde se encuentra la sede de la televisión pública iraní.

"Advertencia urgente a todas las personas presentes en la zona indicada en el mapa adjunto en el Distrito 3 de Teherán. Estimados ciudadanos, por su seguridad, les pedimos que abandonen la zona mencionada en el Distrito 3 de Teherán inmediatamente", publicó el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

"En las próximas horas, el Ejército israelí operará en esta zona, como lo ha hecho en el área de Teherán en los últimos días", añadió Adraee en el mensaje, que viene acompañado de un mapa con una zona en rojo y nombres en persa como las que suele utilizar para ordenar evacuaciones en la Franja de Gaza.

En redes sociales circula un video del ataque israelí a la televisión pública IRIB mientras transmitían en vivo.

BREAKING: The moment of the attack on IRIB (Iran State Broadcaster) pic.twitter.com/CVU26HHFub — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 16, 2025