Trump dejará este lunes la reunión del G7 para regresar a EU; en el limbo, la reunión con Sheinbaum

KANANASKIS, Canadá (apro) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspende su participación en la cumbre del G-7 debido "a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente", por lo que queda en el limbo la reunión que tenía programada para este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum.

"El presidente Trump tuvo un día excelente en el G7, e incluso firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marchará esta noche después de cenar con los jefes de Estado", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en redes sociales.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.