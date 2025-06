Irán no debe tener un arma nuclear; llamado a evacuar Teherán no fue amenaza: Trump

WASHINGTON (apro). – Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aclaró que su llamado a la gente de Irán a “evacuar inmediatamente Teherán” no es una amenaza, y reiteró que el gobierno iraní no debe tener un arma nuclear y debe declinar de su aspiración a lograrlo.

“Irán no puede tener un arma nuclear, es muy simple, ellos no pueden tener un arma nuclear”, declaró Trump a bordo del avión Air Force One, durante su regreso a la capital estadunidense luego de haber suspendido abruptamente su participación en la reunión del G-7 en Canadá.

Cuestionado respecto al significado de su llamado a la gente de Irán de llevar a cabo una evacuación inmediata de la capital de ese país, el mandatario estadunidense se limitó a explicar que lo hizo por las posibilidades que pueden ocurrir en medio de una guerra.

“Quiero que la gente esté segura, eso siempre es posible, pueden ocurrir cosas”, indicó Trump, en referencia al conflicto bélico entre Israel e Irán.

Trump abandonó el G-7 ante la tensión en la región del Medio Oriente desatada por la guerra entre Israel e Irán, lo que implicó para el caso de México la cancelación del encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum que se había agendado para este martes 17 de junio.

Estados Unidos se negó a firmar un comunicado conjunto que emanaría de la sesión del G-7 en Canadá, el cual y, de acuerdo con el borrador del documento, hacía un llamado a las dos partes a declarar un cese al fuego y a Irán para desarrollar energía nuclear, pero con fines de uso civil.

“Queremos un fin (a las hostilidades), no un cese al fuego, algo que sea permanente o que abandone enteramente sus aspiraciones (de Irán con el desarrollo de un arma nuclear)”, subrayó Trump al explicar exponiendo su razón de rechazo al posicionamiento del G-7.

En paralelo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el despliegue de fuerza militares a la región del Oriente Medio y Europa para fortalecer la protección a los intereses del país y a las tropas que tiene desplegadas en el mundo que pueden ser objeto de un ataque.

“Estamos en posición de defensa”, explicó el Pentágono al dar a conocer el movimiento de portaviones, buques de guerra, aviones caza y aeronaves para el reabastecimiento de combustible en el aire, y también de la nueva tecnología de ataque manejada a control remoto (drones).

En la agenda de Trump está planeada una reunión urgente con todo su Consejo de Seguridad Nacional que integran generales del Pentágono y miembros de su gabinete para tomar una decisión respecto a la guerra entre Israel e Irán.

La posición del gobierno de Trump sigue por ahora siendo la de apoyo incondicional a Israel y al derecho a defenderse, acotando que Estados Unidos no intervendrá atacando a Irán, a menos que sus intereses y bases militares sean sujetas a una escalada bélica o de cualquier otro tipo.