Trump pide la rendición incondicional de Irán y advierte que sabe dónde se oculta el líder supremo

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió la rendición absoluta de Irán, como parte de una estrategia para poner fin a las acciones militares por parte de Israel, acotando que saben dónde se oculta el líder supremo iraní, el ayatola Ali Khamenei.

“Rendición incondicional”, escribió Trump con letras mayúsculas en su cuenta personal de la plataforma Truth Social, pero poco antes, en otros dos envíos daba cuenta de que Estados Unidos tiene militarmente controlado al territorio aéreo de la antigua Mesopotamia.

“Ahora tenemos un control completo y total de los cielos sobre Irán, tienen buenos equipos de rastreo aéreo y otro equipo de defensa; muchos, pero no se comparan a las cosas concebidas, hechas y manufacturados por Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos”, apuntó Trump en Truth Social, de la que él es el dueño.

Los mensajes del mandatario estadunidense son las primeras acciones que toma tras su regreso a Washington, luego de suspender su participación en el G7 ante el conflicto bélico entre Israel e Irán.

“Nosotros sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’ (Khamenei). Es un objetivo fácil pero está seguro donde se encuentra. No lo vamos a eliminar (matar), por lo menos no por ahora. No queremos misiles disparados sobre civiles o sobre soldados de Estados Unidos. Nuestra paciencia se está adelgazando. Gracias por su atención a este asunto”, concluyó Trump en el segundo de tres mensajes.

A su regreso a Washington, D.C., el presidente convocó a una reunión urgente a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para abordar y tomar decisiones sobre la crisis en Medio Oriente.

El Pentágono se ha declarado en posición de defensiva con el despliegue de buques de guerra, portaviones, batallones de ataque aéreo con aviones caza y drones de Europa a la región del Medio Oriente.