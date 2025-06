¿Sigue siendo Israel una democracia?

Anna C. Zielinska

Profesora de Filosofía Moral, Filosofía Política y Filosofía del Derecho, miembro del Archivo Henri-Poincaré, Universidad de Lorena

Declaración de divulgación

Anna C. Zielinska es miembro del movimiento "Amigos de la Unión", citado en el artículo. La Universidad de Lorena financia como socia fundadora de The Conversation.

La catástrofe humanitaria en Gaza, más de 50 mil muertes de palestinos, acusaciones de genocidio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, violencia policial contra manifestantes pacifistas... Todo esto ha provocado recientemente amenazas de sanciones contra Israel por parte de sus aliados occidentales, como Francia, Reino Unido y Canadá, y la sugerencia de revisar los acuerdos que vinculan a la UE con Tel Aviv. El apoyo internacional al Estado judío, a menudo descrito como "la única democracia de Oriente Medio", está flaqueando. Mientras judíos y palestinos pagan el precio del impasse político, surge la pregunta: ¿podemos todavía llamar a Israel una democracia?

¿Cuáles son las condiciones que determinan si un país es o no una democracia? La respuesta parece ser consensual: el equilibrio de poderes, la realización de elecciones periódicas y concurrentes, el pluralismo político, el reconocimiento de garantías del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La igualdad formal es un prerrequisito (el voto), pero tendría que acompañarse de la protección de las minorías para evitar el reino de la mayoría, la aspiración de la igualdad material y en fin los esfuerzos coordinados tengan el sentido de la igualdad epistemológica, asegurando el acceso a la información de calidad para todos.

La Declaración de Independencia de 1948, documento fundacional de Israel, abraza un ideal democrático. Establece "el Estado judío en la Tierra de Israel", que "asegurará la completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus ciudadanos, sin distinción de credo, raza o sexo; garantizará la plena libertad de conciencia, culto, educación y cultura". Todos estos elementos son, en parte, suficientes para afirmar que Israel es una democracia.

Sin embargo, dado el resurgimiento en la política israelí de ideas que abogan por el establecimiento de un estado religioso, la Knéset (Parlamento israelí) decidió en 1985 añadir algunos artículos más explícitos a la serie de "Leyes Básicas" que constituyen la Constitución. Por ejemplo, una de las enmiendas establece que los candidatos no pueden participar en las elecciones a la Knéset si su programa contiene "la negación de la existencia del Estado de Israel como estado judío y democrático, la incitación al racismo o el apoyo a la lucha armada de un estado hostil u organización terrorista contra el Estado de Israel".

Sin embargo, desde la instauración del gobierno actual en diciembre de 2022, al menos uno, si no dos, ministros –Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich– han defendido opiniones abiertamente opuestas a la idea de Israel como Estado democrático. Han hecho declaraciones claramente racistas contra los palestinos y se oponen a la igualdad de derechos sociales y políticos para los ciudadanos.

Gaza, la catástrofe humanitaria

La democracia moderna se basa en la idea de que las jerarquías entre individuos, introducidas por siglos de representaciones circunstanciales sobre el lugar de las personas en sus comunidades, son injustificadas. Esto se comprende inicialmente al pensar en los ciudadanos de un país, pero la idea de la universalidad de los derechos humanos surgió después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta preocupación democrática y jurídica por las personas también se refleja en las Convenciones de Ginebra, los documentos que constituyen la base del derecho internacional humanitario. Sin embargo, las acciones militares llevadas a cabo en Gaza contravienen claramente estos principios.

El ejército israelí ignora el concepto de "personas protegidas", que se refiere a los civiles, quienes no deben ser privados de los medios necesarios para su subsistencia, incluido el acceso a los alimentos. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente el uso de la inanición como arma de guerra.

"Gaza, hambruna y 'educación'", France 24 (28 de mayo de 2025)

Sin embargo, Israel, en su guerra contra Hamás, suspende periódicamente el suministro de alimentos a la Franja de Gaza, lo que crea un riesgo crítico de hambruna. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el 16 de abril de 2025 que no se permitirá la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza "hasta que se establezca un mecanismo civil para eludir el control de los suministros por parte de Hamás". Desde entonces, varias organizaciones sobre el terreno han denunciado una catastrófica situación humanitaria. El periódico israelí Haaretz publica un titular inequívoco: "La gente come hierba".

Los desplazamientos forzados anunciados desde hace algunos meses son, en sí mismos, contrarios al derecho humanitario.

Las presiones internacionales y la denuncia de esas contradicciones parecen en cualquier caso dar sus frutos al menos parcialmente. El 19 de mayo, el gabinete de seguridad decidió dejar entrar la ayuda humanitaria en Gaza, pese a las protestas de Itamar Ben Gvir, ministro de la seguridad nacional.

Pero el general Ghassan Alian, responsable de las "operaciones en los territorios", ha advertido que pronto dejará de haber alimentos en Gaza, un hecho que refleja mejor la realidad sobre el terreno que las optimistas declaraciones del gobierno israelí.

El consenso parece ser que el regreso de las operaciones militares (los Carros de Gedeón, una operación destinada a destruir la infraestructura administrativa de Hamás y que se presenta como una preparación para un acuerdo inminente) estaría moralmente justificada si se acompañara de ayuda humanitaria. Lo cierto es que, en cualquier caso, más de 50 mil palestinos ya han perdido la vida, y toda la población de Gaza seguirá traumatizada durante décadas por sus heridas físicas y psicológicas. Según The Guardian, en Gaza hay más niños con amputaciones que en cualquier otro lugar del mundo. Del lado israelí, las familias de los rehenes ven una vez más que las vidas de las docenas de sus seres queridos retenidos en Gaza son sólo una de las variables de la operación israelí, y están haciendo todo lo posible para oponerse a este enfoque del gobierno de Netanyahu.

Violencia policial contra manifestantes pro-paz

La sociedad civil israelí continúa movilizándose, y la forma en que se gestionan estas protestas es uno de los indicadores de la salud de la vida democrática. Fue contra esta reanudación de los combates que cientos de activistas y familiares de rehenes retenidos en Gaza durante 602 días al momento de escribir este artículo protestaron el 18 de mayo de 2025. La manifestación tuvo lugar al día siguiente del lanzamiento de la operación militar "Carros de Gedeón".

El 16 de mayo de 2025, Alon-Lee Green, colíder nacional (junto con Rula Daood) del movimiento Unidos, declaró en su convocatoria a las protestas que estaba "prohibido hacer la vista gorda, prohibido permanecer indiferente" ante las acciones del gobierno contra los ciudadanos y niños de Gaza, así como contra los rehenes. Continúan las manifestaciones en la frontera de Gaza para "detener las masacres, la hambruna y el regreso de los rehenes". Una segunda manifestación tuvo lugar el 23 de mayo y está prevista una tercera del 4 al 6 de junio. Esto pese a la violencia policial y las detenciones de manifestantes, incluyendo la de Alon-Lee Green.

La lucha de Standing Together se caracteriza precisamente por el siguiente deseo: demostrar a la sociedad israelí que las divisiones religiosas o étnicas no deben ser el factor decisivo. Según el movimiento, las mayores dificultades que enfrentan los habitantes de la región son resultado de las políticas neoliberales excluyentes, combinadas con una concepción militarizada del Estado por parte del gobierno actual y, en general, de ciertos movimientos de derecha. Standing Together también apoya a los manifestantes anti-Hamás en Gaza, quienes, conscientes de que arriesgan sus vidas, llevan meses oponiéndose al régimen asesino y totalitario de Hamás.

Populismo de derecha

La narrativa populista del gobierno de Netanyahu se basa en fantasías nacionalistas, imaginadas a partir de una visión histórica analizada por el politólogo Dani Filc, en la que se crea una oposición entre, por un lado, los judíos "reales" y, por otro, los traidores. Este populismo cuenta con el apoyo político de la extrema derecha, particularmente presente entre los colonos establecidos en Cisjordania.

La política de estos colonos es todo menos democrática; se asemeja más al "fascismo clerical", caracterizado por la unión de objetivos religiosos y nacionales. Este fascismo es todo menos igualitario y se adapta muy bien a las relaciones socioeconómicas de dominación cada vez más tensas. El fascismo se nutre del sentimiento de injusticia, pero luego pretende justificar sin sentido las nuevas injusticias que crea o refuerza.

Sin embargo, en una conversación más reciente, Dani Filc matiza su relato: el Likud, después del 7 de octubre de 2023, está abandonando gradualmente este terreno populista para abrazar la retórica fascista. Noa Shpigel señaló esto en un texto publicado por Haaretz, donde cita a Liran Harsgor, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Haifa. Para Harsgor, «las fronteras ideológicas y retóricas entre el Likud y Otzma Yehudit (el movimiento de extrema derecha de Itamar Ben Gvir) se han difuminado considerablemente en los últimos años». Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de Israel: ante el auge de los movimientos de extrema derecha, los partidos tradicionales de derecha también están adoptando posiciones más extremas.

El liderazgo excluyente se apoya simultáneamente en el populismo de derecha de Netanyahu y en las posiciones antidemocráticas y promilitares de movimientos fascistas como Otzmá Yehudit. Se anunció simbólicamente en 2018 con una nueva ley de valor fundamental: la "Ley de Israel, Estado-nación del Pueblo Judío". A diferencia de la Declaración de Independencia de 1948, el texto de 2018 no hace referencia a la igualdad y desmerece el árabe, que hasta entonces había sido uno de los dos idiomas oficiales del Estado.

Judíos y palestinos necesitan la paz.

Europa debe apoyar a los movimientos, individuos, partidos e instituciones de Israel y Palestina que sean coherentes con los valores de la Unión Europea y con los requisitos de la democracia en su sentido más estricto, lo que incluye el respeto al pluralismo y los derechos humanos, y no sólo en el sentido de la regla de la mayoría. La tragedia en Gaza debe conducir a la autodeterminación de los pueblos de la zona y, por lo tanto, muy probablemente, a la formación de dos Estados. Dado que muchos países carecen de ejércitos, dicha restricción también podría aplicarse a Palestina, eliminando así uno de los argumentos clave contra la creación de ese país. Canadá, Reino Unido y Francia ya han dado un paso importante en esta dirección con una declaración conjunta:

"Nos comprometemos a reconocer un Estado palestino como parte de la búsqueda de una solución de dos Estados y estamos dispuestos a colaborar con otras partes para este fin". »

La democracia israelí se está defendiendo, como lo demuestran las manifestaciones a lo largo de casi todo 2023 contra la reforma destinada a limitar el poder, y por ende la independencia, del poder judicial.

Desde el 7 de octubre, la sensación de amenaza existencial ha alterado sin duda la jerarquía de las luchas, y la primera parece ser la lucha por la liberación de los rehenes. Pero lo que se rechaza hoy, es decir, las políticas autoritarias y de conquista, está siendo liderado por el mismo gobierno que intentó introducir reformas judiciales consideradas antidemocráticas. Lo que falta en estas demandas es, sin duda, la exigencia del fin de la ocupación de Cisjordania. A la inquietud de los observadores se suma una encuesta reciente que muestra que, para mayo de 2025, “82% de los encuestados estaba en favor de la expulsión de los residentes de Gaza, mientras que 56% estaba en favor de la expulsión de los ciudadanos palestinos de Israel”. El aumento de estas posiciones hostiles es en gran medida circunstancial, debido a la propaganda que juega con el mito bíblico de Amalec, el enemigo final a ser destruido. La necesidad de otra forma de pensar la política es urgente.

La necesidad de una forma diferente de pensar la política es urgente.

Hoy en día, la línea divisoria más significativa, según las encuestas, no es entre judíos y ciudadanos palestinos de Israel, sino entre izquierda y derecha. Sin embargo, si bien las cuestiones étnicas son importantes en las consideraciones que subyacen a esta polarización, cabe esperar que signifique un retorno a la política en los debates públicos, en lugar de consideraciones puramente identitarias.