Trump dice que “nunca es tarde” para un acuerdo con Irán y evita hablar sobre si EU atacará

WASHINGTON (apro) – “Nunca es tarde”, declaró Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en referencia a un acuerdo con Irán para que desista de sus planes de desarrollo de enriquecimiento de uranio para obtener un arma nuclear.

“No voy a decir eso, seriamente piensan que voy a responder a eso: ¿atacará un área nuclear de Irán y a qué hora exactamente, señor, para poder estar presentes, nos puede informar por favor para poder llegar ahí y observar?”, respondió Trump irónico ante la pregunta que se le formuló respecto a un posible ataque de su gobierno a objetivos iraníes.

“Nadie sabe lo que voy a hacer, a lo mejor lo hago a la mejor no. Lo que puedo decirles es que Irán está en muchos problemas y que quieren negociar”, apuntó el presidente de Estados Unidos.

Al salir al Jardín Principal de la Casa Blanca a supervisar la construcción de un asta para colocar una gigantesca bandera de Estados Unidos, Trump recordó que a Irán le había impuesto un plazo de 60 días para negociar y concluir un acuerdo, pero no lo hicieron.

“Les digo que por qué no negociaron conmigo hace dos semanas, tendrían (todavía un país). Es muy triste observar esto, nunca he visto nada como esto… tienen que hacer algo, negociar, pero en el último minuto dijeron que no y fueron atacados”, explicó el mandatario.

No obstaste, al ser interrogado sobre si es muy tarde para alcanzar un compromiso con Irán sobre sus planes de desarrollo y uso de energía nuclear sin que incluya el uso armamentista, Trump reviró tajante: “nunca es tarde”.

En respuesta a lo declarado por el ayotola Ali Kamenei de que Irán nunca se rendirá, que fue la exigencia que Trump ayer hizo por medio de un mensaje que transmitió por medio de su cuenta en la plataforma Truth Social, que incluyó la posibilidad de matar al Líder Supremo iraní, el mandatario estadunidense volvió a ironizar: “buena suerte”.

En términos generales, Trump sostuvo que la posición tradicional del gobierno de Irán es la de un provocador, ya que durante las últimas décadas han promocionado la propaganda de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel.

“Ya no son los provocadores. Nada está terminado hasta que se termina, una guerra es muy compleja, ocurren muchas cosas malas… no puedo decir que queremos algo todavía, puedo decir que debimos haber alcanzado muchos progresos, veremos, la semana próxima será muy grande, posiblemente menos de una semana… no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”, concluyó Trump.