Una violenta erupción en el Etna desata pánico entre turistas en la isla italiana de Sicilia (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, entró en erupción este lunes de madrugada, lo que ha derivado en la repentina emisión de una columna de humo y ceniza que se ha elevado por encima de los 5 mil metros de altura.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) informó del derrumbe de parte del cráter sureste, que ha derivado además en la emisión de flujo piroclástico y lava que, según los primeros informes, no implica ninguna amenaza para poblaciones locales.

El alcalde de Catania, Enrico Tarantino, subrayó en declaraciones a la agencia AdnKronos que "todo está normal" y "bajo control". El Etna es, de hecho, uno de los volcanes más activos de Europa y entra en erupción varias veces al año, por lo que las autoridades no consideran que este último fenómeno suponga riesgos adicionales.

Turistas grabaron videos del momento de la erupción del Etna, lo que provocó alerta y huida de los presentes.

Mt Etna erupting during our tour- all safe but it was scary! #sicily #etna pic.twitter.com/nHOKkCSJeQ